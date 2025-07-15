Популярний смартфон Samsung серії Galaxy зникне назавжди: що сталося (фото)

Південнокорейська компанія Samsung може замінити Galaxy S26 Plus на S26 Edge і готова відмовитися від моделей "Plus" у принципі.

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Корейське видання The Elec стверджує, що Samsung уже готує три смартфони серії Galaxy S26. Однак, як повідомляється, жоден з них не носить звичний бренд "Plus", пише gizmochina.com.

Очікується, що лінійка включатиме стандартний Galaxy S26, новий Galaxy S26 Edge і топовий Galaxy S26 Ultra. Це означає, що модель "Plus" замінюється тонким і витонченим смартфоном "Edge".

Samsung Galaxy S26 Plus не вийде у 2026 році

Виробник представив Galaxy S25 Edge як нову модель у своїй серії S у травні 2025 року. Тоді це виглядало як експеримент, можливо, пробний запуск, щоб оцінити реакцію споживачів на тонкі телефони. Але тепер "Edge", можливо, стане повноцінною заміною моделі "Plus".

Згідно з витоком, Galaxy S26 буде оснащений 6,27-дюймовим екраном, версія "Edge" збільшиться до 6,66 дюйма, а Ultra — до 6,89 дюйма. Як повідомляється, ці дані засновані на вже отриманих замовленнях на виробництво дисплеїв, що може вказувати на те, що остаточні плани Samsung близькі до затвердження.

Якщо заміна відбудеться, "Edge" посяде середнє місце в лінійці S26, заповнивши прогалину між компактною базовою моделлю і масивною "Ultra".

Для довідки: серія S25 представлена чотирма версіями: звичайна S25 (6,2 дюйма), S25 Plus (6,7 дюйма), S25 Edge (6,7 дюйма) і S25 Ultra (6,9 дюйма). Видалення приставки "Plus" трохи спростило б ситуацію, але також означало б кінець формату, який існує вже майже 10 років.

Samsung поки офіційно нічого не підтвердила про серію S26, але вона вийде на початку 2026 року з чипом Snapdragon 8 Elite 2, йдеться в повідомленні ЗМІ.

Раніше ми писали, що популярні смартфони зникають з ринку. Японська компанія Sony, схоже, готується до повного відходу з ринку смартфонів. Явні ознаки цього вже помітні в Європі — хоча офіційних заяв з цього приводу компанія поки що не робила.