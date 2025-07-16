Суперпрочный смартфон получил еще и мощную батарею: что известно о Honor X70 за $300 (фото)

Выделиться на нынешнем рынке смартфонов – задача нелегкая, но китайским брендам это удается довольно часто. Например, на этот раз внимание пользователей решили привлечь супермощной батареей.

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Компания Honor представила свой новый смартфон X70, и он сразу ярко заявил о себе, пишет phonearena.com. В первую очередь – благодаря аккумулятору емкостью 8300 мАч. Эта огромная батарея поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт, и это еще не все впечатляющие характеристики.

Honor X70 удивляет не только мощностью батареи Фото: Honor

Вдобавок к мощному аккумулятору, Honor X70 оснащён чипсетом Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, представленным ранее в этом году. Такой чип обещает на 29% более высокую производительность графического процессора (GPU), на 11% более высокую производительность центрального процессора и на 12% более низкую энергозатратность по сравнению с предыдущим поколением. К тому же, как отмечает издание, немногие телефоны используют такой процессор. Есть еще Realme 14 и Oppo K13 — но Honor X70 выделяется среди них исключительной прочностью. Как заявляет компания-производитель, смартфон выдерживает погружение в воду при температуре до 85 градусов Цельсия.

Еще Honor X70 водонепроницаем на глубине до 6 метров и защищен от падения на бетон с высоты 2,5 метра. Он получил сертификаты IP66, IP68 и IP69, охватывающие практически все распространенные стандарты прочности. Пользователи могут управляться с телефоном даже в перчатках.

На задней панели Honor X70 оснащен 50-мегапиксельной широкоугольной камерой с PDAF и OIS (оптической стабилизацией изображения). К слову, камеру называют его единственным недостатком.

Также телефон получил яркий 6,79-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1200 x 2640 пикселей, частотой обновления 120 Гц и исключительной пиковой яркостью 6000 нит.

Honor X70 уже доступен для предзаказа в Китае, причем его цена не превышает 300 долларов. Но вряд ли он появится на других рынках – во всяком случае, с таким названием. Издание допускает, что, если смартфон все-таки будет представлен за пределами КНР, то он будет продаваться с другим названием и немного измененными характеристиками.

Ранее Фокус сообщал, что накануне выпуска в сети раскрыли характеристики Honor X70. Уже тогда одной из его главных «фишек» называли впечатляюще мощную батарею.

Также компания Honor представила новый складной смартфон Magic V5. Она утверждала, что он самый тонкий в мире, – хотя технически это оказалось не совсем так.