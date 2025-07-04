Вышел "самый тонкий в мире" смартфон-раскладушка: что про него известно (фото)

Китайская компания Honor выпустила складной телефон Magic V5. Она утверждает, что это самый тонкий смартфон-раскладушка в мире, но тут есть некоторые нюансы.

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Новый телефон можно назвать самым тонким только если не считать выступа его камеры, пишет The Verge. К тому же, речь идет исключительно о белой версии.

Magic V5 пока что представлен лишь на китайском рынке, но компания Honor обещает, что скоро состоится и международный релиз.

Если брать именно размеры, то при толщине 8,8 мм в сложенном состоянии V5 действительно кажется очень тонким и выигрывает по этому показателю у другого китайского телефона, Oppo Find N5 (толщиной 8,9-мм). Впрочем, эта разница в 0,1 мм представлена только в версии «Ivory White», а телефоны других цветов все же немного толще — 9 мм, потому что сделаны из других материалов.

К тому же, для таких подсчетов придется «не замечать» камеру. Тройной модуль задней камеры Magic V5 поднимается почти вдвое выше, чем у Oppo, и в результате смартфон выглядит более массивным.

Oppo Find N5 (справа) выглядит тоньше, чем Magic V5 (слева) Фото: The Verge

В открытом состоянии рамка V5 по толщине составляет 4,1 мм (снова немного меньше, чем 4,2 мм у Oppo). Но эксперты отмечают, что ни один из этих телефонов не догоняет Mate XT от Huawei – тот в открытом состоянии демонстрирует толщину 3,6 мм в самой тонкой точке.

К тому же, на следующей неделе южнокорейская компания Samsung представит свой супертонкий Galaxy Z Fold 7. Правда, как допускают эксперты, он все-таки будет толще, чем Magic V5. Но зато смартфон Honor может претендовать на статус самого легкого складного телефона – или хотя бы разделить этот титул с вышедшим ранее Vivo X Fold 5 (обе весят 217 г).

У Honor есть шансы выиграть по тонкости у Samsung Фото: The Verge

Magic V5 работает на базе MagicOS — это версия Android от Honor. Телефон оснащен чипсетом Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, имеет до 16 ГБ оперативной памяти и большую батарею емкостью 5820 мАч. Оба экрана используют 120-герцовые панели LTPO OLED, есть беспроводная зарядка и рейтинги IP58 и IP59 по пыле- и водонепроницаемости – почти такие же высокие, как и у обычных (нескладных) телефонов.

Напомним, новые смартфоны Galaxy от Samsung будут представлены на мероприятии Galaxy Unpacked, которое состоится 9 июля. Причем речь идет не о двух, а сразу о трех премьерах.

Что касается самого легкого в мире смартфона X Fold 5 от китайской компании Vivo, то он вышел на минувшей неделе, а компания этим выпуском побила собственный рекорд.