Появился самый легкий смартфон в мире: чем еще удивляет новинка от Vivo (фото)

Рынок складных телефонов набирает обороты. В следующем месяце Samsung обещает представит свою новую «раскладушку» Galaxy Z Fold 7, а компания vivo уже выпустила складной смартфон X Fold 5. Пока что он вышел на китайском рынке – но уже известно, что это самый легкий в мире складной телефон.

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vivo побила собственный рекорд, сообщает androidauthority.com. До этого самым легким считался прошлогодний X Fold 3, весивший 219 граммов. X Fold 5 весит еще меньше – 217 граммов, но при этом оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч и имеет рейтинги IP5X/IPX8/IPX9 (защита от пыли, водонепроницаемость и защита от струй воды под высоким давлением и горячей воды). Между прочим, конкурент в виде Galaxy Z Fold 6 имеет рейтинг IP48 – то есть он может выдержать погружение в воду, но не рассчитан на защиту от пыли.

Кроме аккумулятора емкостью 6000 мАч (соизмеримого с обычными телефонами, хотя X Fold 5 – это складной смартфон), есть проводная зарядка мощностью 80 Вт и беспроводная зарядка мощностью 40 Вт.

У телефона X Fold 5 есть 8,03-дюймовый складной OLED-экран (2480 x 2200, LTPO), 6,53-дюймовый внешний OLED-экран (2748 × 1172, LTPO) и чип Snapdragon 8 Gen 3. Есть также боковой сканер отпечатков пальцев, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7.

X Fold 5 – самый легкий из складных смартфонов Фото: Vivo

Складной смартфон предлагает тройную заднюю камеру. Она состоит из 50-мегапиксельной основной камеры (IMX921), 50-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива (1/2,76 дюйма) и 50-мегапиксельной 3-кратной камеры (IMX882, поддержка макросъемки). 20-мегапиксельная камера также находится на каждом экране для селфи и видеочатов.

X Fold 5 работает под управлением Origin OS 15 на базе Android 15. Это программное обеспечение включает в себя продвинутую систему многозадачности с возможностью одновременной работы до пяти приложений. Одно основное приложение занимает большую часть экрана, а четыре окна приложений поменьше появляются над главным окном приложения.

X Fold 5 может подключаться к Apple Watch Фото: Vivo

А еще vivo предлагает новаторскую интеграцию с устройствами Apple. Компания заявляет, что это первый телефон Android, который может подключаться к Apple Watch, поддерживая телефонные звонки, текстовые сообщения, синхронизацию данных о здоровье/фитнесе и многое другое. Также, по словам производителя, X Fold 5 поддерживает «бесшовное» подключение к AirPods от Apple и глубокую интеграцию с Mac (например, использование складного устройства в качестве расширенного экрана).

Правда, эти функции, вероятно, потребуют загрузки приложения. Пока что компания требует от пользователей Mac загрузить приложение vivo Office Kit для интеграции Mac на существующих телефонах OriginOS. Тем не менее, vivo была первой, кто предложил интеграцию Mac на Android.

Также Фокус писал про еще один новый складной смартфон, который может потеснить Samsung. Речь о телефоне Mix Flip 2 от Xiaomi с самой сильной батареей среди «раскладушек».

Ранее сообщалось, что новый смартфон Xiaomi Mix Flip 2 станет самым мощным в своем классе. Характеристики его тестов появились еще до официальной презентации 26 июня.