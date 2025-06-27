З'явився найлегший смартфон у світі: чим ще дивує новинка від Vivo (фото)

Ринок складних телефонів набирає обертів. Наступного місяця Samsung обіцяє представити свою нову "розкладачку" Galaxy Z Fold 7, а компанія vivo вже випустила складаний смартфон X Fold 5. Поки що він вийшов на китайському ринку — але вже відомо, що це найлегший у світі складаний телефон.

Related video

vivo побила власний рекорд, повідомляє androidauthority.com. До цього найлегшим вважався минулорічний X Fold 3, що важив 219 грамів. X Fold 5 важить ще менше — 217 грамів, але при цьому оснащений акумулятором ємністю 6000 мАг і має рейтинги IP5X/IPX8/IPX9 (захист від пилу, водонепроникність і захист від струменів води під високим тиском і гарячої води). Між іншим, конкурент у вигляді Galaxy Z Fold 6 має рейтинг IP48 — тобто він може витримати занурення у воду, але не розрахований на захист від пилу.

Крім акумулятора ємністю 6000 мАг (порівнянного зі звичайними телефонами, хоча X Fold 5 — це складаний смартфон), є дротова зарядка потужністю 80 Вт і бездротова зарядка потужністю 40 Вт.

У телефона X Fold 5 є 8,03-дюймовий складаний OLED-екран (2480 x 2200, LTPO), 6,53-дюймовий зовнішній OLED-екран (2748 × 1172, LTPO) і чип Snapdragon 8 Gen 3. Є також бічний сканер відбитків пальців, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7.

X Fold 5 — найлегший зі складних смартфонів Фото: Vivo

Складаний смартфон пропонує потрійну задню камеру. Вона складається з 50-мегапіксельної основної камери (IMX921), 50-мегапіксельного надширококутного об'єктива (1/2,76 дюйма) і 50-мегапіксельної 3-кратної камери (IMX882, підтримка макрозйомки). 20-мегапіксельна камера також знаходиться на кожному екрані для селфі та відеочатів.

X Fold 5 працює під управлінням Origin OS 15 на базі Android 15. Це програмне забезпечення містить просунуту систему багатозадачності з можливістю одночасної роботи до п'яти додатків. Один основний застосунок займає більшу частину екрана, а чотири вікна менших застосунків з'являються над головним вікном застосунку.

X Fold 5 може підключатися до Apple Watch Фото: Vivo

А ще vivo пропонує новаторську інтеграцію з пристроями Apple. Компанія заявляє, що це перший телефон Android, який може підключатися до Apple Watch, підтримуючи телефонні дзвінки, текстові повідомлення, синхронізацію даних про здоров'я/фітнес і багато іншого. Також, за словами виробника, X Fold 5 підтримує "безшовне" підключення до AirPods від Apple і глибоку інтеграцію з Mac (наприклад, використання складного пристрою як розширеного екрана).

Щоправда, ці функції, ймовірно, потребуватимуть завантаження програми. Поки що компанія вимагає від користувачів Mac завантажити додаток vivo Office Kit для інтеграції Mac на наявних телефонах OriginOS. Проте, vivo була першою, хто запропонував інтеграцію Mac на Android.

Також Фокус писав про ще один новий складаний смартфон, який може потіснити Samsung. Мова про телефон Mix Flip 2 від Xiaomi з найсильнішою батареєю серед "розкладачок".

Раніше повідомлялося, що новий смартфон Xiaomi Mix Flip 2 стане найпотужнішим у своєму класі. Характеристики його тестів з'явилися ще до офіційної презентації 26 червня.