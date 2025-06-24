Новий смартфон Xiaomi Mix Flip 2 стане найпотужнішим у своєму класі: що показали тести

26 червня Xiaomi офіційно представить новий складаний смартфон Mix Flip 2, а результати його тестів уже з'явилися на бенчмарку Geekbench.

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Новинка склала конкуренцію Motorola Razr 60 Ultra, який раніше вважався найпотужнішим у своєму класі. Подробиці повідомляє видання Notebook Check.

Як завжди, Geekbench посилається на невипущений пристрій за його номером моделі "2505APX7BC", а не за його роздрібною назвою. Проте цей номер моделі раніше був пов'язаний з Mix Flip 2. Тестування провели з пристроєм на базі чипсета Snapdragon 8 Elite і 12 ГБ оперативної пам'яті.

Це повноцінний восьмиядерний процесор від Qualcomm, а не семиядерний еквівалент, встановлений в Oppo Find N5. Тому не дивно, що Mix Flip 2 перевершує Oppo Find N5 у багатоядерній роботі, хоча й усього на 3,7%. Водночас Mix Flip 2 майже на 10% перевершила Motorola Razr 60 Ultra з таким самим чипсетом, але відстає від обох пристроїв в одноядерних тестах.

Як зазначає Notebook Check в іншому матеріалі, Xiaomi Mix Flip 2 може побити рекорди, вперше оснастивши складаний смартфон запасом енергії в 5100 мАг. Ймовірно, він отримає два акумулятори ємністю 3825 мАг і 1225 мАг відповідно. Якщо чутки підтвердяться, то Mix Flip 2 буде не тільки найпотужнішим, а й найавтономнішим серед усіх складних телефонів, перевершуючи на 6% Mix Flip і на 8% — Razr 60 Ultra.

Результати тестів смартфона Xiaomi Mix Flip 2 на платформі GeekBench Фото: Geekbench / @Jukanlosreve

Компанія розкрила досить мало інформації про нову модель, однак підтвердила, що вона отримає камери Leica. За даними китайського ресурсу ITHome, Mix Flip 2 має вийти в продаж із 50-мегапіксельною основною та надширококутною камерами з оптичними форматами 1/1,5 дюйма та 1/2,76 дюйма відповідно. Китайський інсайдер Digital Chat Station вважає, що камери можуть забезпечити лише незначні поліпшення порівняно з тими, які Xiaomi включає в оригінальний Mix Flip.

Очікується, що складаний дисплей Mix Flip зменшиться з 6,86 до 6,85 дюймів, але це як і раніше буде панель LTPO AMOLED. Ймовірно, вона також збереже вихід 1,5K і частоту оновлення 120 Гц.

Раніше писали, що ZTE випускає на глобальний ринок RedMagic 10S Pro, який може стати найпотужнішим ігровим смартфоном у світі завдяки процесору Snapdragon 8 Elite Leading Version. Порівняно з RedMagic 10 Pro продуктивність збільшилася на 30%.