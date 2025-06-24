Новый смартфон Xiaomi Mix Flip 2 станет самым мощным в своем классе: что показали тесты

26 июня Xiaomi официально представит новый складной смартфон Mix Flip 2, а результаты его тестов уже появились на бенчмарке Geekbench.

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Новинка составила конкуренцию Motorola Razr 60 Ultra, который раньше считался самым мощным в своем классе. Подробности сообщает издание Notebook Check.

Как всегда, Geekbench ссылается на невыпущенное устройство по его номеру модели "2505APX7BC", а не по его розничному названию. Тем не менее этот номер модели ранее был связан с Mix Flip 2. Тестирование провели с устройством на базе чипсета Snapdragon 8 Elite и 12 ГБ оперативной памяти.

Это полноценный восьмиядерный процессор от Qualcomm, а не семиядерный эквивалент, установленный в Oppo Find N5. Поэтому неудивительно, что Mix Flip 2 превосходит Oppo Find N5 в многоядерной работе, хотя и всего на 3,7%. В то же время, Mix Flip 2 почти на 10% превзошла Motorola Razr 60 Ultra с таким же чипсетом, но отстает от обеих устройств в одноядерных тестах.

Как отмечает Notebook Check в другом материале, Xiaomi Mix Flip 2 может побить рекорды, впервые оснастив складной смартфон запасом энергии в 5100 мАч. Вероятно, он получит два аккумулятора емкостью 3825 мАч и 1225 мАч соответственно. Если слухи подтвердятся, то Mix Flip 2 будет не только самым мощным, но и самым автономным среди всех складных телефонов, превосходя на 6% Mix Flip и на 8% — Razr 60 Ultra.

Результаты тестов смартфона Xiaomi Mix Flip 2 на платформе GeekBench Фото: Geekbench / @Jukanlosreve

Компания раскрыла довольно мало информации о новой модели, однако подтвердила, что она получит камеры Leica. По данным китайского ресурса ITHome, Mix Flip 2 должен выйти в продажу с 50-мегапиксельной основной и сверхширокоугольной камерами с оптическими форматами 1/1,5 дюйма и 1/2,76 дюйма соответственно. Китайский инсайдер Digital Chat Station считает, что камеры могут обеспечить лишь незначительные улучшения по сравнению с теми, которые Xiaomi включает в оригинальный Mix Flip.

Ожидается, что складной дисплей Mix Flip уменьшится с 6,86 до 6,85 дюймов, но это по-прежнему будет панель LTPO AMOLED. Вероятно, она также сохранит выход 1,5K и частоту обновления 120 Гц.

Ранее писали, что ZTE выпускает на глобальный рынок RedMagic 10S Pro, который может стать самым мощным игровым смартфоном в мире благодаря процессору Snapdragon 8 Elite Leading Version. По сравнению с RedMagic 10 Pro производительность увеличилась на 30%.