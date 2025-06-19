Мощнейший смартфон RedMagic 10S Pro выпустили на мировой рынок: что в нем особенного (видео)

Китайская компания ZTE официально выпустила смартфон RedMagic 10S Pro в продажу на глобальном рынке, обещая выдающуюся производительность. Многие уже называют его самым мощным игровым телефоном.

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В мае модель дебютировала в Китае и показала себя как очень мощный конкурент Samsung Galaxy S25 Ultra и других флагманов. Подробности и условия появились на официальном сайте RedMagic.

Покупатели могут заказать начальную версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти за $700 (€650), в то время как модель на 16 ГБ и 512 ГБ стоит $849 (€799). Самая дорогая версия с 24 ГБ ОЗУ LPDDR5T и одним терабайтом хранилища UFS 4.1 Pro стоит $1000.

Все три варианта оснащаются разогнанным процессором Snapdragon 8 Elite Leading Version, а также игровым чипом RedCore R3 Pro, который обрабатывает масштабирование сверхвысокого разрешения, чтобы обеспечить высокую частоту кадров в требовательных играх. По сравнению со своим предшественником, RedMagic 10 Pro, новинка увеличила производительность центрального и графического процессоров на 30%, передачу данных — на 13%, а энергоэффективность — на 30%.

Охлаждение обеспечивает испарительная камера и кулер со скоростью 23 000 оборотов в минуту, который рассчитан на постоянную работу с уровнем шума 4 дБ, что довольно тихо. Операционная система — RedMagic OS 10.5 на базе Android 15.

RedMagic 10S Pro весит 229 грамм и имеет толщину 8,9 миллиметра, поэтому носить его повсюду в кармане будет не так удобно, как менее мощные телефоны. Зато у него большой и качественный дисплей BOE AMOLED с диагональю 6,85 дюйма, разрешением 2688 x 1216, частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью 2000 кд/м², защищенный стеклом Corning Gorilla Glass.

Через разъем USB-C можно выводить изображение на большой экран, например, телевизор, а также быстро передавать данные через стандарт USB 3.2 Gen 2. Стоит также отметить наличие аудиоразъема, поддержки двух SIM-карт и боковых кнопок с частотой дискретизации касания 520 Гц. Большой аккумулятор емкостью 7050 мАч обеспечивает приличное время работы, заряжается с мощностью до 80 Вт, но не поддерживает беспроводную зарядку.

Промо-ролик RedMagic 10S Pro

На задней панели установлены две 50-мегапиксельные камеры, состоящие из основной камеры 50 МП (OV50E) с оптической стабилизацией изображения и сверхширокоугольной камеры 50 МП (OV50D) с датчиком глубины 2 МП. Фронтальная камера под дисплеем имеет в своем распоряжении 16 МП для селфи и видеозвонков.

Доставку сейчас осуществляют не по всему миру, а лишь в избранные регионы: Австралию, Швейцарию, Чили, Индию, Новую Зеландию, Филиппины и Тайланд. Вполне вероятно, что со временем список расширится, но пока Украины в нем нет. Украинцы все еще могут заказать RedMagic 10S Pro напрямую из Китая, купив устройство на Aliexpress примерно за 30 000 грн с бесплатной доставкой.

Обзор RedMagic 10S Pro

Недавно RedMagic 10S Pro оказался мощнее Samsung Galaxy S25 Ultra по результатам тестов Geekbench. Разница в многоядерном тесте ЦП составила 50 баллов, но разрыв в возможностях графических процессоров огромен. Хорошее охлаждение RedMagic 10S Pro тоже дает заметное преимущество, ведь при экстремальных нагрузках производительность не так сильно снижается, как у конкурента от Samsung.

Ранее писали, что RedMagic 10 Pro вошел в список самых мощных смартфонов 2025 года. Помимо высокой производительности, он выделился среди остальных самой большой батареей.