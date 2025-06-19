Найпотужніший смартфон RedMagic 10S Pro випустили на світовий ринок: що особливого (відео)

Китайська компанія ZTE офіційно випустила смартфон RedMagic 10S Pro у продаж на глобальному ринку, обіцяючи видатну продуктивність. Багато хто вже називає його найпотужнішим ігровим телефоном.

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У травні модель дебютувала в Китаї і показала себе як дуже потужний конкурент Samsung Galaxy S25 Ultra та інших флагманів. Подробиці та умови з'явилися на офіційному сайті RedMagic.

Покупці можуть замовити початкову версію з 12 ГБ ОЗП і 256 ГБ вбудованої пам'яті за $700 (€650), тоді як модель на 16 ГБ і 512 ГБ коштує $849 (€799). Найдорожча версія з 24 ГБ ОЗП LPDDR5T і одним терабайтом сховища UFS 4.1 Pro коштує $1000.

Усі три варіанти оснащуються розігнаним процесором Snapdragon 8 Elite Leading Version, а також ігровим чипом RedCore R3 Pro, який обробляє масштабування надвисокої роздільної здатності, щоб забезпечити високу частоту кадрів у вимогливих іграх. Порівняно зі своїм попередником, RedMagic 10 Pro, новинка збільшила продуктивність центрального та графічного процесорів на 30%, передачу даних — на 13%, а енергоефективність — на 30%.

Охолодження забезпечує випарна камера і кулер зі швидкістю 23 000 обертів на хвилину, який розрахований на постійну роботу з рівнем шуму 4 дБ, що досить тихо. Операційна система — RedMagic OS 10.5 на базі Android 15.

RedMagic 10S Pro важить 229 грам і має товщину 8,9 міліметра, тож носити його всюди в кишені буде не так зручно, як менш потужні телефони. Зате у нього великий і якісний дисплей BOE AMOLED з діагоналлю 6,85 дюйма, роздільною здатністю 2688 x 1216, частотою оновлення до 144 Гц і піковою яскравістю 2000 кд/м², захищений склом Corning Gorilla Glass.

Через роз'єм USB-C можна виводити зображення на великий екран, наприклад, телевізор, а також швидко передавати дані через стандарт USB 3.2 Gen 2. Варто також відзначити наявність аудіороз'єму, підтримки двох SIM-карт і бічних кнопок з частотою дискретизації торкання 520 Гц. Великий акумулятор ємністю 7050 мАг забезпечує пристойний час роботи, заряджається з потужністю до 80 Вт, але не підтримує бездротову зарядку.

Промо-ролик RedMagic 10S Pro

На задній панелі встановлено дві 50-мегапіксельні камери, що складаються з основної камери 50 МП (OV50E) з оптичною стабілізацією зображення і надширококутної камери 50 МП (OV50D) з датчиком глибини 2 МП. Фронтальна камера під дисплеєм має у своєму розпорядженні 16 МП для селфі та відеодзвінків.

Доставку зараз здійснюють не по всьому світу, а лише в обрані регіони: Австралію, Швейцарію, Чилі, Індію, Нову Зеландію, Філіппіни і Таїланд. Цілком імовірно, що з часом список розшириться, але поки що України в ньому немає. Українці все ще можуть замовити RedMagic 10S Pro безпосередньо з Китаю, купивши пристрій на Aliexpress приблизно за 30 000 грн з безкоштовною доставкою.

Огляд RedMagic 10S Pro

Нещодавно RedMagic 10S Pro виявився потужнішим за Samsung Galaxy S25 Ultra за результатами тестів Geekbench. Різниця в багатоядерному тесті ЦП склала 50 балів, але розрив у можливостях графічних процесорів величезний. Гарне охолодження RedMagic 10S Pro теж дає помітну перевагу, адже при екстремальних навантаженнях продуктивність не так сильно знижується, як у конкурента від Samsung.

Раніше писали, що RedMagic 10 Pro увійшов до списку найпотужніших смартфонів 2025 року. Крім високої продуктивності, він виділився серед інших найбільшою батареєю.