Тести не брешуть: який смартфон виявився потужнішим і вдвічі дешевшим за Samsung Galaxy S25 Ultra

Флагманський смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra коштує від 64 000 грн, а новий RedMagic 10S Pro від ZTE — удвічі дешевше, але перевершує за продуктивністю.

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Видання Phone Arena порівняло компоненти двох моделей, оцінивши їхні конкурентні переваги.

RedMagic 10S Pro проти Galaxy S25 Ultra

Ігровий телефон RedMagic 10S Pro з Китаю поставляється з деякими дуже цікавими функціями, багато з яких люди назвали б "інноваційними", але водночас його оцінюють у 649 доларів (близько 26 947 грн).

Обидва телефони оснащені Snapdragon 8 Elite, найновішим і найкращим чипом від Qualcomm. S25 Ultra налаштований "під Galaxy", а RedMagic 10S Pro використовує версію чипа під назвою Leading Version. Тактові частоти ядер центрального процесора однакові, а різниця в одноядерному тесті Geekbench становить лише 2 бали, а в багатоядерному — близько 50.

Смартфон RedMagic 10S Pro вражає своїми можливостями Фото: Скриншот

А ось тести графічного процесора показали явну перевагу RedMagic 10S Pro, адже всередині нього Adreno 830 працює з частотою на 100 МГц вище, і це помітно. Розрив у тесті 3DMark за найвищим досягнутим результатом (Extreme High) склав цілих 855 балів, а в тесті стійкої продуктивності під навантаженням — 2574.

Ще однією перевагою RedMagic 10S Pro стало активне охолодження, як правило, це фішка ігрових моделей. Тут його забезпечує безшумний вентилятор на 23 000 об/хв, що працює в тандемі з рідиннометалевим охолоджувальним матеріалом (сплав індію) та доволі значною випарною камерою (12 000 мм²). Завдяки їм під час стрес-тесту продуктивність графічного процесора RedMagic 10S Pro впала приблизно на 20%, тоді як у Galaxy S25 Ultra — більш ніж на 50%.

Тести показали переваги RedMagic 10S Pro над Galaxy S25 Ultra Фото: Phone Arena

Базові конфігурації оперативної пам'яті та сховища ідентичні на обох телефонах (12/256 ГБ), але RedMagic 10S Pro можна придбати з об'ємом оперативної пам'яті до 24 ГБ. Ціна, звісно, зростає, але модель 24/1 ТБ все одно дешевша ($999), ніж модель 12/256 ГБ Galaxy S25 Ultra ($1299).

RedMagic 10S Pro має великий акумулятор ємністю 7050 мАг і посідає 3-тє місце за автономністю серед телефонів, протестованих за останні два роки. Galaxy S25 Ultra посідає 23-тє місце в тому ж списку з акумулятором ємністю 5000 мАг.

Коли справа доходить до заряджання, різниця ще більша. RedMagic 10S Pro здатний заповнити свій величезний акумулятор ємністю 7050 мА-год від 0 до 100% всього за 38 хвилин завдяки підтримці дротового заряджання потужністю 80 Вт, тоді як Galaxy S25 Ultra робить це за 1 годину і 9 хвилин. При цьому RedMagic 10S Pro не підтримує бездротову зарядку.

Обидва телефони мають схожі розміри дисплеїв — S25 Ultra оснащений 6,9-дюймовою панеллю Super AMOLED, а RedMagic 10S Pro оснащений 6,85-дюймовим екраном. З одного боку, Galaxy S25 Ultra має дисплей LTPO, що охоплює 1-120 Гц і все, що між ними. Але з іншого боку, екран RedMagic 10S Pro може працювати на частоті до 144 Гц, а телефон має більш тонкі рамки. У цьому випадку смартфони витримують умовний паритет.

На користь S25 Ultra варто виділити висококласну систему камер і стилус S Pen як вбудований аксесуар.

Чому така велика різниця в ціні?

Перша причина — дорожчі матеріали Samsung. Останні звіти показали, що їхня вартість для S25 Ultra збільшилася приблизно на $110 порівняно з S24 Ultra.

Ще Samsung потрібно утримувати велику мережу магазинів і дистриб'юторів, які є практично в кожному регіоні світу. Покупець може зайти в магазин, особисто подивитися, як працює пристрій, отримати консультацію від живого продавця. Варто також зазначити, що у Samsung є чудова програма обміну, і ви можете придбати новий телефон, заощадивши трохи грошей при поверненні старого пристрою.

ZTE приймає замовлення переважно через інтернет, тому менше витрачає на дистрибуцію, не має програми обміну. До того ж, продає багато смартфонів RedMagic на домашньому ринку в Китаї, де може працювати з меншою маржею. Однак купівля через інтернет і доставка з Китаю має певні ризики, на які доводиться йти покупцям.

Samsung витратила багато часу і ресурсів на розробку своєї системи штучного інтелекту Galaxy AI, а також забезпечує підтримку ПЗ своїх флагманів і телефонів верхнього середнього класу протягом семи років. У RedMagic 10S Pro більшу частину функцій штучного інтелекту передано на аутсорсинг Gemini, а підтримка обмежена лише двома роками.

Раніше писали, чому всі смартфони Samsung коштують дорожче за інші моделі на Adroid. Компанія робить ставку на преміальні матеріали, інтеграцію екосистеми, апаратний контроль і довговічність.

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