Тесты не врут: какой смартфон оказался мощнее и вдвое дешевле Samsung Galaxy S25 Ultra

Флагманский смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra cтоит от 64 000 грн, а новый RedMagic 10S Pro от ZTE — вдвое дешевле, но превосходит по производительности.

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Издание Phone Arena сравнила компоненты двух моделей, оценив их конкурентные преимущества.

RedMagic 10S Pro против Galaxy S25 Ultra

Игровой телефон RedMagic 10S Pro из Китая поставляется с некоторыми очень интересными функциями, многие из которых люди назвали бы "инновационными", но при этом оценивается в 649 долларов (около 26 947 грн).

Оба телефона оснащены Snapdragon 8 Elite, новейшим и лучшим чипом от Qualcomm. S25 Ultra настроен "под Galaxy", а RedMagic 10S Pro использует версию чипа под названием Leading Version. Тактовые частоты ядер центрального процессора одинаковые, а разница в одноядерном тесте Geekbench составляет всего 2 балла, а в многоядерном — около 50.

Cмартфон RedMagic 10S Pro впечатляет своими возможностями Фото: Скриншот

А вот тесты графического процессора показали явное преимущество RedMagic 10S Pro, ведь внутри него Adreno 830 работает с частотой на 100 МГц выше, и это заметно. Разрыв в тесте 3DMark по наивысшему достигнутому результату (Extreme High) составил целых 855 баллов, а в тесте устойчивой производительности под нагрузкой — 2574.

Еще одним преимуществом RedMagic 10S Pro стало активное охлаждение, как правило, это фишка игровых моделей. Здесь его обеспечивает бесшумный вентилятор на 23 000 об/мин работает в тандеме с жидкометаллическим охлаждающим материалом (сплав индия) и довольно значительной испарительной камерой (12 000 мм²). Благодаря им во время стресс-теста производительность графического процессора RedMagic 10S Pro упала примерно на 20%, тогда как у Galaxy S25 Ultra — более чем на 50%.

Тесты показали преимущества RedMagic 10S Pro над Galaxy S25 Ultra Фото: Phone Arena

Базовые конфигурации оперативной памяти и хранилища идентичны на обоих телефонах (12/256 ГБ), но RedMagic 10S Pro можно приобрести с объемом оперативной памяти до 24 ГБ. Цена, конечно, растет, но модель 24/1 ТБ все равно дешевле ($999), чем модель 12/256 ГБ Galaxy S25 Ultra ($1299).

RedMagic 10S Pro имеет большой аккумулятор емкостью 7050 мАч и занимает 3-е место по автономности среди телефонов, протестированных за последние два года. Galaxy S25 Ultra занимает 23-е место в том же списке с аккумулятором емкостью 5000 мАч.

Когда дело доходит до зарядки, разница еще больше. RedMagic 10S Pro способен заполнить свой огромный аккумулятор емкостью 7050 мАч от 0 до 100% всего за 38 минут благодаря поддержке проводной зарядки мощностью 80 Вт, тогда как Galaxy S25 Ultra делает это за 1 час и 9 минут. При этом RedMagic 10S Pro не поддерживает беспроводную зарядку.

Оба телефона имеют схожие размеры дисплеев — S25 Ultra оснащен 6,9-дюймовой панелью Super AMOLED, а RedMagic 10S Pro оснащен 6,85-дюймовым экраном. С одной стороны, Galaxy S25 Ultra имеет дисплей LTPO, охватывающий 1–120 Гц и все, что между ними. Но с другой стороны, экран RedMagic 10S Pro может работать на частоте до 144 Гц, а телефон имеет более тонкие рамки. В этом случае смартфоны выдерживают условный паритет.

В пользу S25 Ultra стоит выделить высококлассную систему камер и стилус S Pen как встроенный аксессуар.

Почему так велика разница в цене?

Первая причина — более дорогие материалы Samsung. Последние отчеты показали, что их стоимость для S25 Ultra увеличилась примерно на $110 по сравнению с S24 Ultra.

Еще Samsung нужно содержать большую сеть магазинов и дистрибьюторов, которые есть практически в каждом регионе мира. Покупатель может зайти в магазин, лично посмотреть, как работает устройство, получить консультацию от живого продавца. Стоит также отметить, что у Samsung есть отличная программа обмена, и вы можете приобрести новый телефон, сэкономив немного денег при возврате старого устройства.

ZTE принимает заказы в основном через интернет, поэтому меньше тратит на дистрибуцию, не имеет программы обмена. К тому же, продает много смартфонов RedMagic на домашнем рынке в Китае, где может работать с меньшей маржой. Однако покупка через интернет и доставка из Китая имеет определенные риски, на которые приходится идти покупателям.

Samsung потратила много времени и ресурсов на разработку своей системы искусственного интеллекта Galaxy AI, а также обеспечивает поддержку ПО своих флагманов и телефонов верхнего среднего класса в течение семи лет. В RedMagic 10S Pro большая часть функций искусственного интеллекта передана на аутсорсинг Gemini, а поддержка ограничена всего двумя годами.

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