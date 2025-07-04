Вийшов "найтонший у світі" смартфон-розкладачка: що про нього відомо (фото)

Китайська компанія Honor випустила складаний телефон Magic V5. Вона стверджує, що це найтонший смартфон-розкладачка у світі, але тут є деякі нюанси.

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Новий телефон можна назвати найтоншим лише якщо не брати до уваги виступу його камери, пише The Verge. До того ж, ідеться виключно про білу версію.

Magic V5 поки що представлений тільки на китайському ринку, але компанія Honor обіцяє, що скоро відбудеться і міжнародний реліз.

Якщо брати суто розміри, то за товщини 8,8 мм у складеному стані V5 дійсно виглядає дуже тонким і виграє за цим показником в іншого китайського телефона, Oppo Find N5 (завтовшки 8,9-мм). Утім, ця різниця в 0,1 мм представлена тільки у версії "Ivory White", а телефони інших кольорів все ж трохи товщі — 9 мм, тому що зроблені з інших матеріалів.

До того ж, для таких підрахунків доведеться "не помічати" камеру. Потрійний модуль задньої камери Magic V5 піднімається майже вдвічі вище, ніж в Oppo, і в результаті смартфон виглядає більш масивним.

Oppo Find N5 (праворуч) має тонший вигляд, ніж Magic V5 (ліворуч) Фото: Bridenstine

У відкритому стані рамка V5 завтовшки становить 4,1 мм (знову трохи менше, ніж 4,2 мм у Oppo). Але експерти зазначають, що жоден із цих телефонів не дорівнює Mate XT від Huawei — той у відкритому стані демонструє товщину 3,6 мм у найтоншій точці.

До того ж, наступного тижня південнокорейська компанія Samsung представить свій супертонкий Galaxy Z Fold 7. Щоправда, як припускають експерти, він все ж таки буде товщим за Magic V5. Але натомість смартфон Honor може претендувати на статус найлегшого складного телефону — чи принаймні розділити цей титул з випущеним раніше Vivo X Fold 5 (обидва важать 217 г).

У Honor є шанси виграти за тонкістю у Samsung Фото: Bridenstine

Magic V5 працює на базі MagicOS — це версія Android від Honor. Телефон оснащений чипсетом Snapdragon 8 Elite від Qualcomm, має до 16 ГБ оперативної пам'яті та велику батарею ємністю 5820 мАг. Обидва екрани використовують 120-герцові панелі LTPO OLED, є бездротова зарядка і рейтинги IP58 та IP59 з пило- та водонепроникності — майже такі само високі, як і у звичайних (нескладаних) телефонів.

Нагадаємо, нові смартфони Galaxy від Samsung будуть представлені на заході Galaxy Unpacked, який відбудеться 9 липня. Причому йдеться не про дві, а одразу про три прем'єри.

Що стосується найлегшого у світі смартфона X Fold 5 від китайської компанії Vivo, то він вийшов минулого тижня, а компанія цим випуском побила власний рекорд.