Хороший смартфон за $700: чому експерти так чекають на новий складаний Samsung Galaxy

Шанувальники Samsung з нетерпінням чекають на захід Galaxy Unpacked, який відбудеться 9 липня і на якому будуть представлені нові смартфони Galaxy Z Flip 7 і Galaxy Z Fold 7. Але на цьому прем'єри не закінчуються — очевидно, буде ще одна новинка.

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Найімовірніше, в липні вийде і бюджетний складаний Galaxy Z Flip 7 FE, повідомляє phonearena.com. Видання посилається на скріншот, який встигли зробити після того, як виробник аксесуарів Spigen випадково заніс до списку чохли для Flip 7 FE. Інформацію швидко видалили, але витік уже рознісся мережею.

Також видання припускає, що така презентація стане традицією, а не просто разовою подією. Що стосується самого Flip 7 FE, то він, мабуть, нагадуватиме Galaxy Z Flip 6. На думку експертів, серія FE може стати просто "перепакованою старою розкладачкою" Galaxy, але з кращим чіпом. Телефон працюватиме на власному 3-нм процесорі Exynos 2500 від Samsung, який також буде представлений і в стандартному Flip 7.

Можливий дизайн Flip 7 FE (скріншот) (імовірний дизайн Flip 7 FE)

Очікують, що Flip 7 FE буде цілком бюджетним смартфоном — його ціна не перевищуватиме $736. Стандартний Flip 7, хоч і використовуватиме той самий чип, отримає кращу камеру і більший розмір дисплея.

А ті, хто захоче рівня вище, можуть придивитися до Fold 7. Він працюватиме на топовому Snapdragon 8 Elite — до того ж, Samsung покращила складку телефону і внесла доволі багато інших технічних удосконалень.

Загалом експерти задоволені тим, що Samsung "зробила висновки" і призначила новим смартфонам розумну ціну: мовляв, сфера складних телефонів тому й не досягає успіху останнім часом, що ціни на такі ґаджети надто високі, і потрібно знайти більш бюджетну альтернативу.

Раніше Фокус писав про добірку найкращих бюджетних смартфонів Samsung. Фахівці радили звернути увагу на Galaxy A26 і Galaxy A36 — ці моделі назвали "гідними варіантами середнього класу".

Тим часом у Samsung з'явився сильний конкурент. Днями був представлений новий смартфон Phone 3 від британської компанії Nothing, і його вже охрестили "новим обличчям доступних флагманів".

Також стало відомо, що смартфон Galaxy S25 Ultra потрапив до рейтингу найкращих телефонів 2025 року. Він був на першому місці, а на другій позиції розмістився супертонкий смартфон Galaxy S25 Edge.