Названо найкращі бюджетні смартфони Samsung: які моделі допоможуть заощадити (фото)

Пошуки дешевого телефону іноді лякають: варіантів на Android безліч, а вибрати складно. Тут головне не помилитися — смартфон має не тільки відповідати бюджету, а й пропонувати хороші характеристики. Експерти рекомендують звернути увагу на телефони Samsung.

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Смартфони Samsung якраз поєднують прийнятну ціну та високу якість, пише sammobile.com. Зокрема, автори видання радять Galaxy A26 і Galaxy A36 — ці моделі називають "гідними варіантами середнього класу".

Samsung Galaxy A26

Це один із найкращих недорогих телефонів від Samsung. Він оснащений великим 6,7-дюймовим дисплеєм Super AMOLED з роздільною здатністю Full HD+ і частотою оновлення 120 Гц.

Смартфони Samsung Galaxy A26 Фото: sammobile.com

Телефон працює на чипсеті Samsung Exynos 1380 у парі з 6/8 ГБ оперативної пам'яті та 128/256 ГБ вбудованої пам'яті. Також є слот для карт microSD для зовнішнього розширення. Пристрій оснащений 50-мегапіксельним основним датчиком з 8-мегапіксельною надширококутною і 2-мегапіксельною макрокамерою.

Також є доволі потужна батарея ємністю 5000 мАг з функцією швидкої зарядки потужністю 25 Вт. Пристрій підтримує шість оновлень ОС Android від Samsung.

Galaxy A36

У цій моделі теж є 6,7-дюймовий дисплей Super AMOLED з роздільною здатністю Full HD+ і частотою оновлення 120 Гц. Телефон отримав чипсет Exynos 1380 разом з 8/12 ГБ оперативної пам'яті і 128/256 ГБ вбудованої пам'яті. Щоправда, слота для microSD, на відміну від попередньої моделі, тут немає.

Смартфон Samsung Galaxy A36 Фото: sammobile.com

Задня потрійна камера має 50-мегапіксельний основний датчик, а також 8-мегапіксельний надширококутний і 5-мегапіксельний макродатчик. Селфі-функції виконуються 12-мегапіксельним датчиком.

Батарея — також ємністю 5000 мАг зі швидкою дротовою зарядкою 45 Вт, плюс ті ж шість років оновлень ОС Android.

Galaxy A56

Цей смартфон працює на Exynos 1480, який є першим чипсетом середнього класу від Samsung з графічним процесором AMD. У телефона 6,7-дюймовий дисплей з панеллю Super AMOLED, що забезпечує частоту оновлення 120 Гц.

Смартфон Samsung Galaxy A56 Фото: sammobile.com

Потрійна камера ззаду оснащена 50-мегапіксельним основним датчиком, а також 12-мегапіксельною надширококутною і 5-мегапіксельною макрокамерою. Також є 12-мегапіксельна фронтальна камера.

Є акумулятор ємністю 5000 мАг зі швидкою дротовою зарядкою 45 Вт, і знову шість років оновлень ОС Android.

Galaxy A16

Це один із найдоступніших бюджетних телефонів Samsung у 2025 році й один із найдешевших телефонів 5G.

Смартфон Samsung Galaxy A16 Фото: sammobile.com

Galaxy A16 отримав 6,7-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD+ і частотою оновлення 90 Гц. Він працює на чипсеті Exynos 1330 і доступний у конфігураціях 4/6/8 ГБ ОЗП і 128/256 ГБ ОЗП.

Задня потрійна камера включає 50-мегапіксельний основний датчик з 5-мегапіксельною надширококутною і 2-мегапіксельною макрокамерою.

Galaxy S24 FE

Це, можливо, не найбюджетніший телефон у загальноприйнятому сенсі, але все ж таки він заслуговує на згадку, адже Samsung розробила серію телефонів FE як більш доступну альтернативу своїм флагманам.

смартфон Samsung Galaxy S24 FE Фото: sammobile.com

Модель отримала дизайн, схожий на набагато дорожчі Galaxy S24 і Galaxy S24+, включно зі скляною панеллю ззаду. Телефон оснащений 6,7-дюймовим дисплеєм Dynamic AMOLED 2X з частотою оновлення 120 Гц і чипсетом Exynos 2400e. Він працює в парі з 8 ГБ оперативної пам'яті і до 512 ГБ вбудованої пам'яті.

Ще Galaxy S24 FE вражає своєю камерою: вона оснащена 50-мегапіксельним основним датчиком з 8-мегапіксельним телеоб'єктивом з 3-кратним оптичним зумом і 12-мегапіксельним надширококутним об'єктивом. Також є 10-мегапіксельна селфі-камера. Усе це живиться від акумулятора ємністю 4700 мАг, який підтримує швидку дротову зарядку потужністю 25 Вт.

Раніше Фокус писав, що смартфон Galaxy S25 Ultra потрапив до рейтингу найкращих телефонів 2025 року. Він був на першому місці, а на другій позиції розмістився супертонкий смартфон Galaxy S25 Edge.

Також стало відомо, що у телефонів Samsung є секретне меню. Загалом смартфони Samsung якраз і виділяються великою кількістю налаштувань, але деякі з них за замовчуванням приховані.