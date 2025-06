У телефонів Samsung є секретне меню: як його ввімкнути і що це дасть (відео)

Samsung вигідно виділяється серед конкурентів великою кількістю налаштувань на смартфонах. Більшість з них легкодоступні, але деякі за замовчуванням приховані, зокрема й меню Connectivity Labs.

Воно добре заховане в додатку "Налаштування" на вашому телефоні Samsung, і лише деякі знають, як знайти і використовувати. Видання Android Authority розкрило подробиці та найкращі способи застосування на своєму сайті.

Як знайти секретне меню налаштувань Wi-Fi

Відкрити додаток "Налаштування" на телефоні Samsung;

Вибрати "Підключення";

Натиснути на кнопку "Wi-Fi";

Натиснути на три крапки в правому верхньому кутку;

Знайти кнопку "Інтелектуальний Wi-Fi" (Intelligent Wi-Fi).

Потрібно натискати на цю кнопку кілька разів доти, доки не з'явиться спливаюче вікно, яке повідомляє, що Connectivity Labs буде ввімкнено, якщо продовжити, а після цього під "Інтелектуальним Wi-Fi" з'явиться нова опція Connectivity Labs.

Меню Conectivity Labs у налаштуваннях Фото: Android Authority

Передбачається, що Samsung непомітно додала Connectivity Labs з оновленням у 2023 році, і лише нещодавно вона привернула до себе нову увагу в соціальних мережах. Android Authority підтвердила, що такий розділ налаштувань доступний на телефонах Samsung з One UI 7 і One UI 8 Beta. Ймовірно, він також має бути присутнім на телефонах Samsung з One UI 6, яка була актуальною у 2023 році.

Найкращі функції Connectivity Labs

Після ввімкнення Connectivity Labs у цьому меню з'явиться низка нових налаштувань, з якими можна погратися. Сторінка починається з відображення графіка часу і використання Wi-Fi за останній тиждень, включно з тим, які конкретні діапазони використовувалися. Під графіком розташований довгий список налаштувань і перемикачів, але автори виділили найулюбленіші.

Перша опція в списку — Home Wi-Fi inspection. При її активації та виборі домашньої мережі Wi-Fi, система попросить обійти будинок, поки функція перевіряє всі різні точки доступу і діапазони маршрутизатора, визначаючи, чи є області зі слабким сигналом. Так можна визначити, де інтернет працюватиме добре, а де рівень сигналу падає.

Також є кілька корисних перемикачів для налаштування того, як телефон залишається підключеним до мереж Wi-Fi і коли він відключається від них. Наприклад, перемикач "Перемикання на мобільні дані швидше" не дасть змогу пристрою занадто довго утримувати слабкий сигнал Wi-Fi і переходити на мобільні дані раніше, ніж зазвичай. Дуже корисна функція для власників безлімітних тарифних планів.

Меню Conectivity Labs пропонує багато нових опцій Фото: androidauthority.com

Ще одне цікаве налаштування — автоматичне повторне підключення до Wi-Fi. Багато телефонів Samsung автоматично підключаються до громадських точок доступу Wi-Fi мобільного оператора, щоб доповнити покриття стільникової мережі. Це ввімкнено за замовчуванням, але якщо не потрібно — функцію можна легко відключити в цьому меню.

Корисною може виявитися сторінка налаштувань списку Wi-Fi Customize. Звідси можна увімкнути кнопку фільтра на головній сторінці мереж Wi-Fi. Там можна відразу налаштувати, щоб система показувала тільки захищені мережі, з'єднання Wi-Fi 6 тощо.

Нарешті, якщо натиснути на "Параметри розробника Wi-Fi" в нижній частині сторінки Connectivity Labs, то з'явиться абсолютно нове меню зі ще більшою кількістю налаштувань Wi-Fi. Найкориснішою з них здається сторінка з інформацією про розташування найближчих мереж Wi-Fi і потужності їхнього сигналу. Усі мережі розділені на чотири категорії: "Найкращі", "Хороші", "Погані" і "Найгірші". Якщо ви перебуваєте в районі з великою кількістю публічних мереж Wi-Fi на вибір, це може бути чудовим способом переконатися, що ви вибрали найкращу.

