Названы лучшие бюджетные смартфоны Samsung: какие модели помогут сэкономить (фото)

Поиски дешевого телефона иногда пугают: вариантов на Android множество, а выбрать сложно. Тут главное не прогадать – смартфон должен не только соответствовать бюджету, но и предлагать хорошие характеристики. Эксперты рекомендуют обратить внимание на телефоны Samsung.

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Смартфоны Samsung как раз сочетают приемлемую цену и высокое качество, пишет sammobile.com. В частности, авторы издания советуют Galaxy A26 и Galaxy A36 – эти модели называют «достойными вариантами среднего класса».

Samsung Galaxy A26

Это один из лучших недорогих телефонов от Samsung. Он оснащен большим 6,7-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.

Смартфоны Samsung Galaxy A26 Фото: sammobile.com

Телефон работает на чипсете Samsung Exynos 1380 в паре с 6/8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти. Также есть слот для карт microSD для внешнего расширения. Устройство оснащено 50-мегапиксельным основным датчиком с 8-мегапиксельной сверхширокоугольной и 2-мегапиксельной макрокамерой.

Также есть довольно мощная батарея емкостью 5000 мАч с функцией быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Устройство поддерживает шесть обновлений ОС Android от Samsung.

Galaxy A36

У этой модели тоже есть 6,7-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Телефон получил чипсет Exynos 1380 вместе с 8/12 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти. Правда, слота для microSD, в отличие от предыдущей модели, тут нет.

Смартфон Samsung Galaxy A36 Фото: sammobile.com

Задняя тройная камера имеет 50-мегапиксельный основной датчик, а также 8-мегапиксельный сверхширокоугольный и 5-мегапиксельный макродатчик. Селфи-функции выполняются 12-мегапиксельным датчиком.

Батарея – также емкостью 5000 мАч с быстрой проводной зарядкой 45 Вт, плюс те же шесть лет обновлений ОС Android.

Galaxy A56

Этот смартфон работает на Exynos 1480, который является первым чипсетом среднего класса от Samsung с графическим процессором AMD. У телефона 6,7-дюймовый дисплей с панелью Super AMOLED, обеспечивающей частоту обновления 120 Гц.

Смартфон Samsung Galaxy A56 Фото: sammobile.com

Тройная камера сзади оснащена 50-мегапиксельным основным датчиком, а также 12-мегапиксельной сверхширокоугольной и 5-мегапиксельной макрокамерой. Также имеется 12-мегапиксельная фронтальная камера.

Есть аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой проводной зарядкой 45 Вт, и снова шесть лет обновлений ОС Android.

Galaxy A16

Это один из самых доступных бюджетных телефонов Samsung в 2025 году и один из самых дешевых телефонов 5G.

Смартфон Samsung Galaxy A16 Фото: sammobile.com

Galaxy A16 получил 6,7-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Он работает на чипсете Exynos 1330 и доступен в конфигурациях 4/6/8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ ОЗУ.

Задняя тройная камера включает 50-мегапиксельный основной датчик с 5-мегапиксельной сверхширокоугольной и 2-мегапиксельной макрокамерой.

Galaxy S24 FE

Это, возможно, не самый бюджетный телефон в общепринятом смысле, но все же он заслуживает упоминания, ведь Samsung разработала серию телефонов FE как более доступную альтернативу своим флагманам.

смартфон Samsung Galaxy S24 FE Фото: sammobile.com

Модель получила дизайн, похожий на гораздо более дорогие Galaxy S24 и Galaxy S24+, включая стеклянную панель сзади. Телефон оснащен 6,7-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц и чипсетом Exynos 2400e. Он работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти.

Еще Galaxy S24 FE впечатляет своей камерой: она оснащена 50-мегапиксельным основным датчиком с 8-мегапиксельным телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом и 12-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом. Также есть 10-мегапиксельная селфи-камера. Все это питается от аккумулятора емкостью 4700 мАч, который поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 25 Вт.

Ранее Фокус писал, что смартфон Galaxy S25 Ultra попал в рейтинг лучших телефонов 2025 года. Он был на первом месте, а на второй позиции разместился супертонкий смартфон Galaxy S25 Edge.

Также стало известно, что у телефонов Samsung есть секретное меню. В целом смартфоны Samsung как раз и выделяются большим количеством настроек, но некоторые из них по умолчанию скрыты.