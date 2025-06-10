У модного смартфона обнаружился возмутительный недостаток: о чем речь (видео)

Смартфон Galaxy S25 от Samsung числится в лидерах рейтингов лучших телефонов этого года. Но у него есть одна деталь, которая может испортить все впечатление.

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Об этом пишет tomsguide.com.

Как отмечает издание, в основном Galaxy S25 выглядит так же, как и его предшественник Galaxy S24. Одним из немногочисленных отличий является конструкция камеры: у нее более массивные металлические кольца вокруг линз, которые гораздо заметнее выделяются на задней панели новых моделей.

И как раз этих новых колец и касается упомянутая проблема. Кольца вообще не являются частью камеры или корпуса телефона, они просто приклеены. И как раз на днях один из пользователей в соцсети Х показал, что одно кольцо на модели Galaxy S25 Ultra отвалилось еще до того, как устройству исполнилось три месяца.

S25 Ultra с отвалившимся кольцом камеры Фото: Скриншот

Пока что похоже, что это могла быть проблема с контролем качества, а не недостаток самой конструкции. Тот же пользователь уточнил, что обратился в сервисный центр Samsung, а там ему сказали, что проблема была в дефекте клея, который фиксирует это кольцо. В то же время пользователь с ником Partho заявил, что кольцо снялось без каких-либо внешних повреждений устройства – мол, такой момент указывает на то, что это не простой случай поломки.

Издание обращает внимание, что об этой проблеме было известно и раньше: такая возможная неисправность уже была указана в одном из видео тестировщиков. В частности, автор канала JerryRigEverything показывал, что кольца можно снять, приложив немного усилий. При этом он отмечал, что кольца прикреплены достаточно прочно и вряд ли отвалятся сами по себе.

С учетом того, что новые кольца камеры установлены на всех моделях серии Galaxy S25, это вызывает некоторые опасения. Впрочем, даже если проблема окажется серьезней, чем разовая неприятность, она должна решаться в ремонтных центрах Samsung.

При этом не совсем понятно, зачем Samsung вообще поставила на смартфон эти кольца и действительно ли они необходимы.

Ранее Фокус сообщал, что смартфон Galaxy S25 Ultra от Samsung попал в список лучших телефонов 2025 года. Он был на первом месте, а на второй позиции разместился супертонкий Galaxy S25 Edge.

Также телефон Galaxy S25 Ultra попал в топ-5 смартфонов с очень хорошими камерами, которые делают отличные фотографии.