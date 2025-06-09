Топ-5 смартфонов с очень хорошими камерами, которые стоит взять в отпуск (фото)

Xiaomi 14 Ultra, Vivo X100 Ultra, OnePlus 12, Samsung Galaxy S25, Google Pixel 9а вошли в рейтинг, как лучшие камерофоны 2025 года.

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Об этом пишет androidauthority.com.

Xiaomi 14 Ultra и приложение HyperOS Camera

За последние годы Xiaomi выпустила несколько отличных камерофонов, таких как Xiaomi 15 Ultra и Xiaomi 14 Ultra. Эти телефоны обладают впечатляющим оборудованием, но приложение камеры Xiaomi также обеспечивает хорошее качество изображения. Даже дешевые смартфоны компании обычно предлагают хорошие фото, хотя они, как правило, отстают от серии Pixel A.

Xiaomi 14 Ultra и приложение HyperOS Camera Фото: androidauthority.com

Приложение камеры Xiaomi полно функций: настраиваемые цветовые профили (на телефонах под брендом Leica), переключатель AI Zoom для дальнего зума, видеозапись, режим захвата движения для быстродвижущихся объектов и многое другое. Более дешевые телефоны Xiaomi значительно отстают с точки зрения режимов, но есть такие опции, как набор режимов с длительной выдержкой, функция захвата движения для быстродвижущихся объектов и режим телесуфлера.

Приложение камеры Vivo X100 Ultra

Телефоны Vivo в целом предлагают хорошее качество фотографий, хотя чрезмерная обработка может быть проблемой, например, при слабом освещении. Поэтому те, кто предпочитает более естественные изображения, будут немного разочарованы.

Смартфон Vivo X100 Ultra Фото: androidauthority.com

Безусловно, лучшее в приложении камеры vivo — это количество функций и режимов. Компания предлагает множество вариантов портретной съемки (например, множество стилей боке), несколько цветовых профилей, видео LOG, фотографии SuperRaw, кинематографический режим видео на последних моделях среднего класса и флагманах, ручную астрофотографию, режим телесуфлера, коррекцию перспективы для зданий и режим уличной фотографии. Последний режим можно активировать свайпом вверх, и он даст пользовательский интерфейс, похожий на камеру, и пользовательские профили съемки.

Черно-желто-белая цветовая схема напоминает Apple, а также есть обычное меню переполнения в верхней части экрана. Экспертам-тестировщикам понравилось, как vivo обрабатывает элементы управления масштабированием, позволяя нажимать кнопки предустановленного масштабирования еще несколько раз, чтобы переключаться между уровнями (например, нажатие 1x даст вам варианты 1,2x и 1,4x).

Камеры Samsung Galaxy S25

Приложение камеры Samsung подверглось серьезной переработке в рамках обновления One UI 7. Теперь оно выглядит и ощущается свежо по сравнению с конкурирующими приложениями, при этом оптимизировано для использования одной рукой.

Смартфон Samsung Galaxy S25 Фото: androidauthority.com

Приложение Samsung также имеет множество функций: Single Take, Director’s View и пользовательские фильтры. Компания также предлагает Expert Raw для расширения функциональности стандартного приложения камеры.

Приложение Samsung также давно имеет репутацию, как, возможно, обеспечивающее лучшее качество видео на Android, но качество фотографий не такое четкое. Снимки в целом выглядят отлично, но такие проблемы, как задержка затвора на телефонах серий Ultra и A, делают опыт неприятным. Более дешевые телефоны Samsung также иногда делают чрезвычайно перенасыщенные снимки, например, Galaxy A55 5G.

Флагманы OnePlus и OPPO

Флагманы OnePlus раньше отставали от конкурентов с точки зрения обработки изображений, но за последние пару лет компания добилась значительных улучшений. OnePlus 13 даже попал в шорт-лист лучших камерофонов, составленный изданием. Эксперты отмечают, что качественные снимки 1x способны делать недавно выпущенные смартфоны бренда среднего уровня. "Это стоит отметить, поскольку более дешевые телефоны компании раньше предлагали разочаровывающий опыт съемки", — пишут они.

Смартфон OnePlus 12 Фото: androidauthority.com

Самым большим недостатком приложения камеры OnePlus, пожалуй, является визуальный дизайн — меню настроек копирует страницу настроек камеры iPhone.

Возможно, самая сильная сторона приложения камеры — это широта функций, по крайней мере, на высококлассных телефонах. Флагманские устройства пользуются цветовыми профилями Hasselblad, аккуратным режимом съемки XPAN, режимом Master и различными "интеллектуальными" сценами (например, сцена, фейерверк). Более дешевые телефоны OnePlus и OPPO располагают функциями съемки с высоким разрешением, длительной выдержки, портретной фото/видеосъемки и пр.

Камеры смартфона Google Pixel

Приложение камеры Google предлагает простой пользовательский интерфейс со значком профессиональных настроек в правом нижнем углу, однако не стоит путать его с главным меню настроек.

Популярность приложения камеры Pixel обусловлена качеством изображения. Алгоритмы обработки изображений HDR+ от Google были на голову выше программного обеспечения для обработки изображений почти любого другого бренда в 2010-х годах, поскольку неофициальные порты приложения обеспечивали фантастические фотографии даже на телефонах за 200 долларов. Несколько производителей догнали и, возможно, превзошли Google в 2025 году, но телефоны Pixel по-прежнему в целом делают хорошие естественно выглядящие изображения. Приложение Google также обеспечивает ведущее в своем классе гибридное масштабирование благодаря технологии Super Res Zoom. Это означает, что такие телефоны, как Pixel 9 Pro, могут делать отличные снимки с 10-кратным увеличением, в то время как Pixel среднего класса без телеобъектива по-прежнему неплохо справляются с 3-кратным и 4-кратным увеличением.

Смартфон Google Pixel 9а Фото: androidauthority.com

Приложение камеры Google предлагает функции Add Me, Video Boost, слайдер теней и режим астрофотографии. Однако в приложении отсутствуют функции, которые есть на конкурирующих устройствах, такие как выбираемые пользователем цветовые профили, режим видеозаписи журнала, собственный захват 8K, видео 4K/120 кадров в секунду и многокамерная съемка.

Ранее мы писали, почему Android-смартфоны всегда будут лучше, чем iPhone. iOS от Apple — отличная операционная система, а iPhone, несомненно, являются телефонами с хорошими возможностями. Несмотря на это, многие люди не хотят переходить с Android на iPhone даже за деньги.