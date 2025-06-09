Почему Android-смартфоны всегда будут лучше, чем iPhone: эксперты назвали 3 причины

iOS от Apple — отличная операционная система, а iPhone, несомненно, являются телефонами с хорошими возможностями. Несмотря на это, многие люди не хотят переходить с Android на iPhone даже за деньги, и вот почему…

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Об этом пишет издание androidauthority.com.

Огромный выбор брендов смартфонов

Android работает на телефонах десятков брендов, создавая огромный выбор устройств. Независимо от требований к характеристикам, цене или уникальным функциям, вы почти наверняка найдете телефон, который соответствует вашим предпочтениям. От высокопроизводительных игровых и складных до бюджетных — разнообразие поражает воображение.

iOS — это другая история, так как ОС работает только на iPhone. Каждый год Apple выпускает несколько новых смартфонов, большинство из которых разделяют схожую философию дизайна. За исключением более бюджетной модели 16e, которая не для всех, выбор, как правило, ограничен премиальным уровнем.

Эксперты отметили, что им также нравится активная конкуренция на рынке Android. Такие производители, как Google, Samsung, OnePlus, Xiaomi и многие другие, постоянно пытаются превзойти друг друга по цене, производительности и инновациям. Это жесткое соперничество выгодно потребителю. По сравнению с этим ежегодная линейка iPhone от Apple часто кажется намного более предсказуемой.

Упорядоченный домашний экран

Ключевое различие между Android и iOS заключается в том, как они управляют организацией приложений. Хотя iOS представила библиотеку приложений, которая автоматически классифицирует их, она все еще не достигает простоты, предлагаемой Android.

На Android домашние экраны можно сделать чистыми и минималистичными, содержащими только наиболее часто используемые приложения. Все остальное аккуратно спрятано в "ящике приложений", доступном одним смахиванием или касанием. "Ящик приложений" позволяет поддерживать свое цифровое пространство в порядке.

Смартфон с установленным лаунчером Фото: androidauthority.com

В iOS, хотя библиотека приложений помогает, поведение по умолчанию по-прежнему заключается в размещении каждого нового приложения на домашнем экране. Это требует от пользователя вручную перемещать его или полагаться на автоматическую сортировку библиотеки. Эксперты предпочитают простой подход Android. Это простое отличие, но оно кардинально меняет то, как человек взаимодействует со своим телефоном, — отмечают они.

Поддержка лаунчеров

Android поддерживает сторонние лаунчеры, которые могут полностью изменить внешний вид, ощущения и функциональность операционной системы. Это как получить совершенно новый телефон, не покупая его.

Среди множества стандартных лаунчеров специалистам больше всего нравятся Pixel Launcher от Google и OxygenOS от OnePlus. Еще они выделяют Nova Launcher, который добавляет полезные функции, такие как пользовательские жесты, расширенные элементы управления папками и поддержка пакетов значков.

Неплох и Niagara Launcher. Его минималистичный дизайн на основе списков радикально отличается от стандартной сетки. Он также обладает хорошими контекстными функциями, такими как автоматическое предложение музыкальных приложений, как только пользователь подключает наушники.

iOS, безусловно, улучшила свою настройку с помощью виджетов домашнего экрана и приложения "Ярлыки", но эти возможности меркнут по сравнению с преобразующей силой специального лаунчера Android. На iOS вы имеете доступ только к основному пользовательскому интерфейсу Apple, а на Android вас ограничивает только ваше воображение, заключили авторы.

Ранее мы писали, что популярные смартфоны смогут работать в интернете эффективнее. Самый привычный веб-браузер для Android – это, конечно, Google Chrome. Однако пользователи часто жалуются на его ограниченный интерфейс. Поэтому специалисты советуют присмотреться к другим браузерам – менее известным, но при этом более удобным.