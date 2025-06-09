Чому Android-смартфони завжди будуть кращими, ніж iPhone: експерти назвали 3 причини

iOS від Apple — чудова операційна система, а iPhone, безсумнівно, є телефонами з хорошими можливостями. Незважаючи на це, багато людей не хочуть переходити з Android на iPhone навіть за гроші, і ось чому...

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Про це пише видання androidauthority.com.

Величезний вибір брендів смартфонів

Android працює на телефонах десятків брендів, створюючи величезний вибір пристроїв. Незалежно від вимог до характеристик, ціни або унікальних функцій, ви майже напевно знайдете телефон, який відповідає вашим уподобанням. Від високопродуктивних ігрових і складних до бюджетних — різноманітність вражає уяву.

iOS — це інша історія, оскільки ОС працює тільки на iPhone. Щороку Apple випускає кілька нових смартфонів, більшість з яких поділяють схожу філософію дизайну. За винятком більш бюджетної моделі 16e, яка не для всіх, вибір, як правило, обмежений преміальним рівнем.

Експерти зазначили, що їм також подобається активна конкуренція на ринку Android. Такі виробники, як Google, Samsung, OnePlus, Xiaomi та багато інших, постійно намагаються перевершити один одного за ціною, продуктивністю та інноваціями. Це жорстке суперництво вигідне споживачеві. Порівняно з цим щорічна лінійка iPhone від Apple часто здається набагато більш передбачуваною.

Упорядкований домашній екран

Ключова відмінність між Android та iOS полягає в тому, як вони керують організацією додатків. Хоча iOS представила бібліотеку додатків, яка автоматично класифікує їх, вона все ще не досягає простоти, яку пропонує Android.

На Android домашні екрани можна зробити чистими і мінімалістичними, що містять тільки додатки, які використовуються найчастіше. Все інше акуратно заховано в "скриньці додатків", доступній одним змахуванням або дотиком. "Скринька застосунків" дає змогу підтримувати свій цифровий простір у порядку.

Смартфон зі встановленим лаунчером Фото: androidauthority.com

В iOS, хоча бібліотека додатків допомагає, поведінка за замовчуванням, як і раніше, полягає в розміщенні кожного нового додатка на домашньому екрані. Це вимагає від користувача вручну переміщати його або покладатися на автоматичне сортування бібліотеки. Експерти віддають перевагу простому підходу Android. Це проста відмінність, але вона кардинально змінює те, як людина взаємодіє зі своїм телефоном, — зазначають вони.

Підтримка лаунчерів

Android підтримує сторонні лаунчери, які можуть повністю змінити зовнішній вигляд, відчуття і функціональність операційної системи. Це як отримати абсолютно новий телефон, не купуючи його.

Серед безлічі стандартних лаунчерів фахівцям найбільше подобаються Pixel Launcher від Google і OxygenOS від OnePlus. Ще вони виділяють Nova Launcher, який додає корисні функції, як-от призначені для користувача жести, розширені елементи управління папками і підтримка пакетів значків.

Непоганий і Niagara Launcher. Його мінімалістичний дизайн на основі списків радикально відрізняється від стандартної сітки. Він також має хороші контекстні функції, такі як автоматична пропозиція музичних додатків, щойно користувач підключає навушники.

iOS, безумовно, поліпшила своє налаштування за допомогою віджетів домашнього екрана і додатка "Ярлики", але ці можливості тьмяніють порівняно з силою, що перетворює спеціальний лаунчер Android. На iOS ви маєте доступ тільки до основного користувацького інтерфейсу Apple, а на Android вас обмежує тільки ваша уява, підсумували автори.

Раніше ми писали, що популярні смартфони зможуть працювати в інтернеті ефективніше. Найзвичніший веб-браузер для Android — це, звісно, Google Chrome. Однак користувачі часто скаржаться на його обмежений інтерфейс. Тому фахівці радять придивитися до інших браузерів — менш відомих, але при цьому більш зручних.