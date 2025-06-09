Усі популярні смартфони зможуть працювати в інтернеті ефективніше: що потрібно знати

Найзвичніший веб-браузер для Android — це, звісно, Google Chrome. Однак користувачі часто скаржаться на його обмежений інтерфейс. Тому фахівці радять придивитися до інших браузерів — менш відомих, але при цьому більш зручних.

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Про це пише androidpolice.com.

Видання наводить щонайменше шість причин, чому слід відмовитися від Google Chrome і перейти на Vivaldi. Тут і більше свободи вибору, і корисні вбудовані інструменти, і навіть опції, яких у Google просто немає.

Свобода в налаштуваннях

Експерти називають Google Chrome одноманітним і нудним. Вони вважають, що Google у цьому сенсі "застряг" і не хоче рухатися далі, натомість Vivaldi "виводить опції налаштування на новий рівень".

Наприклад, стартова сторінка більше не є загальною сіткою часто відвідуваних сайтів. Користувач може сам обирати улюблені сайти, щоб відображати саме те, що йому потрібно, і перемикатися між різними швидкісними панелями звичайним свайпом. Також замінити фонове зображення за замовчуванням на те, яке подобається більше особисто вам.

"Цей браузер підлаштовується під ваш робочий процес, а не навпаки", — підсумовують експерти.

Той самий Chromium, а ефект різний

Браузер Vivaldi працює на тому самому рушію Chromium, що й Google Chrome, і це дає йому додаткову перевагу. Сайти працюють бездоганно і не змушують нервувати, до того ж немає необхідності їх оптимізувати під Chromium (як буває, наприклад, із браузерами, що працюють на іншому рушії, — як, наприклад, Firefox, що працює на Gecko).

Підходить для великого дисплея

Vivaldi відмінно себе показав під час роботи на великих пристроях. У випадку з Google Chrome створюється враження, ніби його розробили для звичайного телефону, а потім розтягнули, щоб він підходив для великих екранів, — іронізують експерти.

Найбільшою зміною стала можливість перемістити адресний рядок та інші ключові елементи управління в нижню частину екрана.

Свобода маневру в пошукових системах

Це одна з найкращих функцій Vivaldi, якої не вистачає в Chrome. Тут можна перемикатися між пошуковими системами на хожу, не заходячи в меню налаштувань.

Скріншот Фото: androidpolice.com

А ось у Chrome, якщо потрібно перейти від швидкого пошуку Google до більш приватного запиту DuckDuckGo, знадобиться перейти до налаштувань, знайти розділ пошукової системи і змінити пошукову систему за замовчуванням.

Вбудовані інструменти

Vivaldi пропонує вражаючий набір інтегрованих інструментів. На Android таким прикладом може слугувати функція "Нотатки".

У Chrome потрібно відкрити спеціальний застосунок для створення нотаток, а у Vivaldi можна просто натиснути на значок Notes, зробити нотатку і пізніше перенести її в OneNote. Вбудована функція перекладу теж зручна.

Найкраща версія для ПК

Vivaldi демонструє всю свою перевагу саме під час переходу на десктопну версію. Там можна керувати своєю електронною поштою з кількох облікових записів, відстежувати свої зустрічі і підписуватися на улюблені канали, не залишаючи вікна браузера.

Версія Vivaldi для настільних комп'ютерів також підтримує вертикальні вкладки, робочі простори, режим читання і багато іншого.

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