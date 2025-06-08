Багато людей цього не знали: як правильно вимкнути різні телефони Android

Різні виробники використовують різні методи вимкнення своїх пристроїв, що ускладнює завдання як для новачків, так і для досвідчених користувачів. Експерти розповіли, як максимально коректно варто вимикати смартфони.

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Про це пише видання androidauthority.com.

Як вимкнути телефони Samsung Galaxy

Щоб вимкнути нові телефони Samsung, як-от Galaxy S24, Galaxy Z Fold 5 і Galaxy A54 5G, натисніть і утримуйте бічну клавішу та кнопку зменшення гучності одночасно, доки на екрані не з'явиться меню вимкнення. Виберіть "Вимкнути", щоб почати вимкнення.

Зокрема, на старих телефонах зазвичай можна натиснути й утримувати бічну клавішу, щоб відкрити меню живлення, але якщо це не працює на вашому пристрої, спробуйте метод, описаний вище. Крім того, ви можете вимкнути свій телефон Samsung Galaxy за допомогою панелі сповіщень. Щоб активувати цю опцію, проведіть пальцем зверху вниз по головному екрану, відкрийте панель сповіщень.

Смартфон Galaxy S24 Фото: androidpolice.com

Залежно від вашого пристрою і програмного забезпечення вам може знадобитися провести пальцем вниз ще раз, щоб розгорнути параметри швидких налаштувань.

Потім натисніть значок живлення, щоб відкрити меню вимкнення живлення. Виберіть "Вимкнути", щоб ініціювати вимкнення.

Як вимкнути смартфони Google Pixel

Щоб вимкнути новий телефон Google, наприклад, із серії Pixel 8, одночасно натисніть і утримуйте кнопки живлення і збільшення гучності, поки не з'явиться діалогове вікно живлення. Натисніть "Вимкнути", щоб ініціювати вимкнення.

Щоб вимкнути старі телефони Google Pixel, як-от Pixel 5a і більш ранні моделі, натисніть і утримуйте кнопку живлення, поки не з'явиться діалогове вікно живлення. Натисніть "Вимкнути", щоб ініціювати вимкнення.

Смартфон Pixel 8 а Фото: androidauthority.com

Крім того, якщо кнопки Pixel недоступні, ви можете вимкнути телефон за допомогою ярлика в панелі повідомлень. Щоб активувати цю опцію, проведіть пальцем від верхньої частини головного екрана до нижньої, щоб відкрити панель сповіщень, а потім ще раз, щоб розгорнути параметри швидких налаштувань. Натисніть значок живлення в правому нижньому кутку екрана, щоб відкрити діалогове вікно живлення. Після натисніть значок вимкнення, щоб ініціювати вимкнення.

Як вимкнути телефони Motorola

Щоб вимкнути більшість нових телефонів Motorola, натисніть і утримуйте одночасно кнопки живлення та збільшення гучності, поки не з'явиться діалогове вікно живлення. Натисніть значок вимкнення, щоб ініціювати вимкнення.

Якщо ви використовуєте старий телефон Motorola під керуванням старіших версій Android, можете спробувати натиснути й утримувати кнопку живлення, щоб відкрити діалогове вікно живлення. Однак, якщо цей метод не спрацює, спробуйте метод, описаний вище.

Смартфон Motorola Фото: androidauthority.com

Якщо ви не можете отримати доступ до кнопок телефону, вимкніть його за допомогою ярлика на панелі сповіщень. Проведіть пальцем від верхньої частини головного екрана до нижньої, щоб відкрити панель сповіщень, а потім ще раз, щоб розгорнути параметри швидких налаштувань.

Залежно від пристрою та програмного забезпечення натисніть на значок живлення в правому нижньому кутку або в центрі екрана, щоб відкрити діалогове вікно живлення. Потім натисніть на значок вимкнення, щоб ініціювати вимкнення.

Як вимкнути смартфони телефони Android

Більшість нових телефонів Android можна вимкнути в такий спосіб: натисніть і утримуйте кнопку живлення та кнопку збільшення або зменшення гучності, поки не з'явиться діалогове вікно живлення. Натисніть на значок вимкнення, щоб ініціювати вимкнення. Ця комбінація кнопок відрізняється у різних виробників.

Якщо описаний вище метод не працює, спробуйте довго натискати бічну клавішу/клавішу живлення, поки не з'явиться діалогове вікно живлення. Крім того, ви можете вимкнути свій телефон Android, використовуючи ярлик на панелі сповіщень: проведіть пальцем зверху вниз по головному екрану, щоб відкрити панель сповіщень, а потім ще раз, щоб розгорнути параметри швидких налаштувань. Натисніть на значок живлення в правому нижньому кутку екрана, щоб відкрити діалогове вікно живлення, натисніть на значок вимкнення, щоб ініціювати вимкнення.

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