Многие люди этого не знали: как правильно выключить разные телефоны Android

Разные производители используют разные методы выключения своих устройств, что усложняет задачу как для новичков, так и для опытных пользователей. Эксперты рассказали, как максимально корректно стоит выключать смартфоны.

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Об этом пишет издание androidauthority.com.

Как выключить телефоны Samsung Galaxy

Чтобы выключить новые телефоны Samsung, такие как Galaxy S24, Galaxy Z Fold 5 и Galaxy A54 5G, нажмите и удерживайте боковую клавишу и кнопку уменьшения громкости одновременно, пока на экране не появится меню выключения. Выберите "Выключить", чтобы начать выключение.

В частности, на старых телефонах обычно можно нажать и удерживать боковую клавишу, чтобы открыть меню питания, но если это не работает на вашем устройстве, попробуйте метод, описанный выше. Кроме того, вы можете выключить свой телефон Samsung Galaxy с помощью панели уведомлений. Чтобы активировать эту опцию, проведите пальцем сверху вниз по главному экрану, откройте панель уведомлений.

Смартфон Galaxy S24 Фото: androidpolice.com

В зависимости от вашего устройства и программного обеспечения вам может потребоваться провести пальцем вниз еще раз, чтобы развернуть параметры быстрых настроек.

Затем нажмите значок питания, чтобы открыть меню выключения питания. Выберите "Выключить", чтобы инициировать выключение.

Как выключить смартфоны Google Pixel

Чтобы выключить новый телефон Google, например, из серии Pixel 8, одновременно нажмите и удерживайте кнопки питания и увеличения громкости, пока не появится диалоговое окно питания. Нажмите "Выключить", чтобы инициировать выключение.

Чтобы выключить старые телефоны Google Pixel, такие как Pixel 5a и более ранние модели, нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не появится диалоговое окно питания. Нажмите "Выключить", чтобы инициировать выключение.

Смартфон Pixel 8 а Фото: androidauthority.com

Кроме того, если кнопки Pixel недоступны, вы можете выключить телефон с помощью ярлыка в панели уведомлений. Чтобы активировать эту опцию, проведите пальцем от верхней части главного экрана к нижней, чтобы открыть панель уведомлений, а затем еще раз, чтобы развернуть параметры быстрых настроек. Нажмите значок питания в правом нижнем углу экрана, чтобы открыть диалоговое окно питания. После нажмите значок выключения, чтобы инициировать выключение.

Как выключить телефоны Motorola

Чтобы выключить большинство новых телефонов Motorola, нажмите и удерживайте одновременно кнопки питания и увеличения громкости, пока не появится диалоговое окно питания. Нажмите значок выключения, чтобы инициировать выключение.

Если вы используете старый телефон Motorola под управлением более старых версий Android, можете попробовать нажать и удерживать кнопку питания, чтобы открыть диалоговое окно питания. Однако, если этот метод не сработает, попробуйте метод, описанный выше.

Смартфон Motorola Фото: androidauthority.com

Если вы не можете получить доступ к кнопкам телефона, выключите его с помощью ярлыка в панели уведомлений. Проведите пальцем от верхней части главного экрана к нижней, чтобы открыть панель уведомлений, а затем еще раз, чтобы развернуть параметры быстрых настроек.

В зависимости от устройства и программного обеспечения нажмите на значок питания в правом нижнем углу или в центре экрана, чтобы открыть диалоговое окно питания. Потом нажмите на значок выключения, чтобы инициировать выключение.

Как выключить смартфоны телефоны Android

Большинство новых телефонов Android можно выключить следующим способом: нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения или уменьшения громкости, пока не появится диалоговое окно питания. Нажмите на значок выключения, чтобы инициировать выключение. Эта комбинация кнопок отличается у разных производителей.

Если описанный выше метод не работает, попробуйте долго нажимать боковую клавишу/клавишу питания, пока не появится диалоговое окно питания. Кроме того, вы можете выключить свой телефон Android, используя ярлык в панели уведомлений: проведите пальцем сверху вниз по главному экрану, чтобы открыть панель уведомлений, а затем еще раз, чтобы развернуть параметры быстрых настроек. Нажмите на значок питания в правом нижнем углу экрана, чтобы открыть диалоговое окно питания, нажмите на значок выключения, чтобы инициировать выключение.

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