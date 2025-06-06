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Диджитал

Топ-7 смартфонов среднего класса: Android-телефоны, на которых можно сэкономить (фото)

Смартфон Motorola Edge 50 Pro
Фото: chip.de | Парень со смартфоном Motorola Edge 50 Pro

Лучшие телефоны среднего класса могут стать отличной альтернативой ультра-премиальным флагманам. Эксперты назвали доступные модели, которые стоят вашего времени и денег.

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Об этом пишет trustedreviews.com.

Рынок смартфонов среднего класса не всегда был таким конкурентным, как в 2025 году. "Середнячки" боролись за то, чтобы набрать обороты в 2010-х годах, поскольку у них замечали такие недостатки, как низкая производительность, второсортное оборудование и слабая поддержка программного обеспечения по сравнению с более премиальными альтернативами.

Однако, учитывая постепенное распространение технологий, модели среднего класса теперь стали более привлекательным вариантом, особенно если вы хотите сэкономить немного денег.

телефон Google Pixel 9a Fullscreen
Смартфон Google Pixel 9a
Фото: wired.com

По сравнению с тем, что было всего несколько лет назад, смартфоны среднего класса в 2025 году могут предложить премиальные функции и возможности, которые порой не уступают более дорогим флагманам. Например, они сделаны из качественных материалов, располагают производительными камерами и чипами с высокой вычислительной мощностью. Некоторые варианты, такие как OnePlus 13R, используют флагманский чипсет для обеспечения топового мобильного опыта. Премиальные функции, такие как беспроводная зарядка и водонепроницаемость IP68, начинают появляться на более доступных телефонах, хотя они еще и не повсеместно.

смартфон OnePlus 13R Fullscreen
Смартфон OnePlus 13R
Фото: theverge.com

Учитывая это, может быть трудно ориентироваться на рынке смартфонов среднего класса в 2025 году с большим количеством вариантов, которые кажутся подходящими. Однако данное руководство направлено на то, чтобы упростить пользователям процесс принятия решений с помощью тщательно отобранного списка лучших вариантов, доступных прямо сейчас.

Каждый телефон, представленный в списке, приведенном ниже, прошел тщательное тестирование экспертами-обозревателями в течение недели. Они провели бенчмарк-тесты и оценили реальную повседневную производительность, чтобы предоставить исчерпывающую информацию о каждом устройстве.

Если ваш бюджет ограничен, то подойдут доступные телефоны стоимостью чуть более 400 долларов (17 000 грн).

Poco F7 Ultra Fullscreen
Смартфон Poco F7 Ultra
Фото: Xiaomi

Лучшие смартфоны среднего класса 2025 года

  • Лучшая альтернатива флагману: Xiaomi 14T — от 20 000 грн.
  • Лучший экран: OnePlus 13R — от 22 600 грн
  • Лучшая камера: Google Pixel 9a — от 21 600 грн
  • Лучший зум: Nothing Phone 3a Pro — от 18 800 грн
  • Лучшая производительность: Poco F7 Ultra — от 30 000 грн
  • Лучшая сборка: Samsung Galaxy A56 5G — от 19 000 грн
  • Лучший для быстрой зарядки: Motorola Edge 50 Pro — от 22 000 грн

Ранее мы писали, что Samsung и Apple не должны выпускать тонкие телефоны. Модель Galaxy S25 Edge показала, что Samsung следует оставить производство тонких смартфонов другим компаниям, как и Apple, которая готовится выпустить iPhone 17 Air.