Топ-7 смартфонов среднего класса: Android-телефоны, на которых можно сэкономить (фото)

Лучшие телефоны среднего класса могут стать отличной альтернативой ультра-премиальным флагманам. Эксперты назвали доступные модели, которые стоят вашего времени и денег.

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Об этом пишет trustedreviews.com.

Рынок смартфонов среднего класса не всегда был таким конкурентным, как в 2025 году. "Середнячки" боролись за то, чтобы набрать обороты в 2010-х годах, поскольку у них замечали такие недостатки, как низкая производительность, второсортное оборудование и слабая поддержка программного обеспечения по сравнению с более премиальными альтернативами.

Однако, учитывая постепенное распространение технологий, модели среднего класса теперь стали более привлекательным вариантом, особенно если вы хотите сэкономить немного денег.

Смартфон Google Pixel 9a Фото: wired.com

По сравнению с тем, что было всего несколько лет назад, смартфоны среднего класса в 2025 году могут предложить премиальные функции и возможности, которые порой не уступают более дорогим флагманам. Например, они сделаны из качественных материалов, располагают производительными камерами и чипами с высокой вычислительной мощностью. Некоторые варианты, такие как OnePlus 13R, используют флагманский чипсет для обеспечения топового мобильного опыта. Премиальные функции, такие как беспроводная зарядка и водонепроницаемость IP68, начинают появляться на более доступных телефонах, хотя они еще и не повсеместно.

Смартфон OnePlus 13R Фото: theverge.com

Учитывая это, может быть трудно ориентироваться на рынке смартфонов среднего класса в 2025 году с большим количеством вариантов, которые кажутся подходящими. Однако данное руководство направлено на то, чтобы упростить пользователям процесс принятия решений с помощью тщательно отобранного списка лучших вариантов, доступных прямо сейчас.

Каждый телефон, представленный в списке, приведенном ниже, прошел тщательное тестирование экспертами-обозревателями в течение недели. Они провели бенчмарк-тесты и оценили реальную повседневную производительность, чтобы предоставить исчерпывающую информацию о каждом устройстве.

Если ваш бюджет ограничен, то подойдут доступные телефоны стоимостью чуть более 400 долларов (17 000 грн).

Смартфон Poco F7 Ultra Фото: Xiaomi

Лучшие смартфоны среднего класса 2025 года

Лучшая альтернатива флагману: Xiaomi 14T — от 20 000 грн.

Лучший экран: OnePlus 13R — от 22 600 грн

Лучшая камера: Google Pixel 9a — от 21 600 грн

Лучший зум: Nothing Phone 3a Pro — от 18 800 грн

Лучшая производительность: Poco F7 Ultra — от 30 000 грн

Лучшая сборка: Samsung Galaxy A56 5G — от 19 000 грн

Лучший для быстрой зарядки: Motorola Edge 50 Pro — от 22 000 грн

Ранее мы писали, что Samsung и Apple не должны выпускать тонкие телефоны. Модель Galaxy S25 Edge показала, что Samsung следует оставить производство тонких смартфонов другим компаниям, как и Apple, которая готовится выпустить iPhone 17 Air.