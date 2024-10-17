Показали новый OnePlus 13R: на что способен смартфон среднего класса с батареей 6000 мАч

Новинка получит чипсет Snapdragon 8 Gen 4. Возможно, это повлияет на стоимость модели.

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OnePlus выпустит свой флагман OnePlus 13 в Китае к концу октября, но новая утечка показала версию телефона R среднего класса, которая выглядит довольно мощной. Об этом пишет Tom’s Guide.

Утечка исходит от инсайдера Digital Chat Station. Согласно его даным, новый смартфон среднего класса будет оснащен основной камерой IMX906 + вертикальным телеобъективом JN1, алгоритмом обработки изображений, который можно использовать на FX8, ровным экраном BOE X2 1,5K.

Спецификации от DCS раскрывают, что новинка получит чипсет Snapdragon 8 Gen 4 и мощную батарею 6000 мАч. Похоже, он будет оснащен телеобъективом 50 МП, технологией обработки изображений Oppo Find X8 и основной камерой Sony IMX906 (размер сенсора 1/1.56 дюйма).

Digital Chat Station не называет телефон, но, скорее всего, это телефон из линейки OnePlus Ace, предполагает издание. Последним телефоном Ace, выпущенным компанией, был Ace 3 Pro, выпущенный в июле 2024 года с батареей OnePlus «Glacier».

В предыдущие годы OnePlus Ace 2 и Ace 3 были выпущены в остальном мире как OnePlus 11R и OnePlus 12R. Так что мы можем увидеть его выпуск в следующем году в 2025 году как OnePlus 13R.

В целом, последние два телефона OnePlus R работали на более старых процессорах, поэтому неудивительно, если 13R будет работать на Snapdragon 8 Gen 3, особенно с учетом того, что целью является снижение стоимости телефона среднего класса, пишет СМИ. Предполагается, что Snapdragon 8 Gen 4 будет на 20% дороже текущих чипсетов, но OnePlus удивлял в прошлом гаджетами, которые превосходили ожидания по мощности.

Ранее мы писали, что скоро выйдет новый OnePlus 13: в чем его преимущества и как он работает. OnePlus выйдет в октябре, и появились первая информация о его дизайне. Гаджет станет одним из первых смартфонов, оснащенных процессором Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm