Samsung и Apple не должны выпускать тонкие телефоны: эксперты раскрыли большой недостаток

Модель Galaxy S25 Edge показала, что Samsung следует оставить производство тонких смартфонов другим компаниям, как и Apple, которая готовится выпустить iPhone 17 Air.

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К такому выводу пришла редакция издания Tom's Guide, объяснив причины в своей статье.

Смартфон Galaxy S25 Edge понравился журналистам, но он имеет недостаток, который производители не смогли устранить — быстрая разрядка. Аккумулятор занимает довольно много пространства, поэтому его размером и емкостью приходится жертвовать для уменьшения толщины.

Как результат — во время тестов время работы Galaxy S25 Edge оказалось на 3-4,5 часа короче, чем у других моделей линейки Galaxy S25. Однако это не было неизбежным — Samsung просто нужны новые технологии аккумуляторов.

iPhone 17 Air, ожидаемый в этом году, может легко превзойти S25 Edge по многим параметрам, если окажется таким же тонким, не сильно пожертвовав производительностью. Аналитики сомневаются, что Apple удастся этого достичь. Похоже, что Samsung и Apple делают ставку на дизайн, а не на возможности.

В то же время, Такие бренды, как OnePlus и Honor, выпускают телефоны с технологией кремниево-углеродных аккумуляторов — новой комбинацией материалов, которая вмещает больше энергии в меньшую площадь. Она идеально подошла бы для тонкого телефона, такого как Galaxy S25 Edge, ведь ему нужно как-то питать 6,7-дюймовый дисплей. Однако Samsung решила придерживаться традиционной литиевой конструкции, что и привело к сокращению автономности.

Ходят слухи, что маленькая батарея будет не такой большой проблемой для iPhone 17 Air, поскольку техника Apple умеет эффективнее расходовать энергию с помощью своего внутреннего оборудования и программного обеспечения. Хороший пример: iPhone 16 Pro Max работает без подзарядки гораздо дольше Galaxy S25 Ultra, имея при этом батарею на 6% меньшую.

iPhone 17 Air, вероятно, получит еще большую выгоду от кремний-углеродной батареи, однако Apple обычно медленнее других брендов интегрирует новые технологии в свои продукты. Это хорошо показывает отсутствие складных iPhone в то время, как Samsung скоро выпустит седьмое поколение своих устройств Flip и Fold.

Недавний опрос показал, какой смартфон люди предпочитают вместо Samsung Galaxy S25. Одним из главных недостатков люди назвали быструю разрядку аккумулятора.

Ранее писали, какие смартфоны можно купить вместо Samsung Galaxy. Они обладают похожими характеристиками, но стоят дешевле.