Samsung і Apple не повинні випускати тонкі телефони: експерти розкрили великий недолік

Модель Galaxy S25 Edge показала, що Samsung слід залишити виробництво тонких смартфонів іншим компаніям, як і Apple, яка готується випустити iPhone 17 Air.

Related video

Такого висновку дійшла редакція видання Tom's Guide, пояснивши причини у своїй статті.

Смартфон Galaxy S25 Edge сподобався журналістам, але він має недолік, який виробники не змогли усунути — швидке розряджання. Акумулятор займає доволі багато простору, тому його розміром і ємністю доводиться жертвувати для зменшення товщини.

Як результат — під час тестів час роботи Galaxy S25 Edge виявився на 3-4,5 години коротшим, ніж у інших моделей лінійки Galaxy S25. Однак це не було неминучим — Samsung просто потрібні нові технології акумуляторів.

iPhone 17 Air, очікуваний цього року, може легко перевершити S25 Edge за багатьма параметрами, якщо виявиться таким же тонким, не сильно пожертвувавши продуктивністю. Аналітики сумніваються, що Apple вдасться цього досягти. Схоже, що Samsung і Apple роблять ставку на дизайн, а не на можливості.

Водночас, такі бренди, як OnePlus і Honor, випускають телефони з технологією кремнієво-вуглецевих акумуляторів — новою комбінацією матеріалів, що вміщає більше енергії в меншу площу. Вона ідеально підійшла б для тонкого телефона, такого як Galaxy S25 Edge, адже йому потрібно якось живити 6,7-дюймовий дисплей. Однак Samsung вирішила дотримуватися традиційної літієвої конструкції, що й призвело до скорочення автономності.

Ходять чутки, що маленька батарея буде не такою великою проблемою для iPhone 17 Air, оскільки техніка Apple вміє ефективніше витрачати енергію за допомогою свого внутрішнього обладнання та програмного забезпечення. Хороший приклад: iPhone 16 Pro Max працює без підзарядки набагато довше за Galaxy S25 Ultra, маючи при цьому батарею на 6% меншу.

iPhone 17 Air, ймовірно, отримає ще більшу вигоду від кремній-вуглецевої батареї, однак Apple зазвичай повільніше за інші бренди інтегрує нові технології у свої продукти. Це добре показує відсутність складних iPhone в той час, як Samsung скоро випустить сьоме покоління своїх пристроїв Flip і Fold.

Нещодавнє опитування показало, якому смартфону люди віддають перевагу замість Samsung Galaxy S25. Одним із головних недоліків люди назвали швидку розрядку акумулятора.

Раніше писали, які смартфони можна купити замість Samsung Galaxy. Вони мають схожі характеристики, але коштують дешевше.