Топ 3 смартфони Android, які варто купити замість Samsung Galaxy і заощадити (фото)

Експерти вважають, що гідними конкурентами смартфонів від південнокорейського бренду Samsung є такі моделі, як OnePlus 13, Google Pixel 9 Pro XL, Motorola Razr Ultra.

Related video

Про це пише androidauthority.com

OnePlus 13

OnePlus 13 — це стильний, добре зроблений і висококласний телефон Android, який є альтернативою пристроям Galaxy.

Так, він не настільки тонкий, але компенсує це своїм привабливим дизайном. Синя шкіряна задня панель має гарний вигляд і відчувається приємно, сам гаджет зручно лежить у руці.

Смартфон OnePlus 13 Фото: theverge.com

Комплект камери OnePlus включає 120-кратний зум, не менш якісні, ніж у конкурента, основну і надширококутну камери. Акумулятор ємністю 6000 мАг забезпечує два дні використання, а завдяки дротовій зарядці 80 Вт і бездротовій 50 Вт апарат заряджається надшвидко.

OnePlus 13 — один із найпотужніших і добре продуманих Android-телефонів, та й коштує він чи не вдвічі дешевше за Galaxy S25.

Google Pixel 9 Pro XL

Ще одна хороша альтернатива Samsung — Google Pixel 9 Pro XL. Хоча він коштує не набагато дешевше за Galaxy S25, але його камери працюють краще, ніж у конкурента.

"Усі датчики камери чудові, обробка зображень Google неймовірно послідовна, а набір трюків зйомки/редагування за допомогою ШІ є одним із найкращих", — пишуть експерти.

Смартфон Google Pixel 9 Pro XL Фото: Jon Mundy / Foundry

Камери та програмне забезпечення є сильними сторонами Pixel, але він також надійний в інших відношеннях. Продуктивність відмінна для повсякденного використання, дисплей якісний, а функції штучного інтелекту Google — одні з найкорисніших, вважають тестувальники. У деяких випадках, можливо, варто почекати Pixel 10 Pro XL, але якщо ви зараз шукаєте топовий телефон, то цей — хороший варіант.

Motorola Razr Ultra

Телефон із дерев'яною задньою панеллю, або з оздобленням з алькантари, шкіри чи атласу. Ви отримуєте все це в Razr Ultra. Таке оздоблення виділяє телефон серед інших "лопатників" і моделей-розкладачок.

Коли телефон відкритий, користувач отримує 7-дюймову AMOLED-панель. А коли закритий, можна робити практично все, що завгодно, і запускати будь-які додатки на 4-дюймовому зовнішньому екрані. Razr Ultra може бути не таким тонким і легким, як гаджети конкурента, але якщо портативність — головний пріоритет, то зручність зовнішнього екрана варта кількох додаткових міліметрів і грамів, вважають фахівці.

Смартфон Motorola Razr 60 Ultra Фото: Motorola

Час роботи батареї Razr і швидкість зарядки не поступаються топовим моделям Samsung. Продуктивність також трохи поліпшена, а система камер потужніша, підтримує 30-кратний зум і оснащена якіснішою 50-мегапіксельною надширококутною камерою.

Найбільшим недоліком Razr Ultra є його ціна в 1300 доларів. Однак, враховуючи все, що Razr Ultra пропонує, і наскільки він унікальний порівняно з флагманськими телефонами Samsung, він не набагато дорожчий, або ж коштує так само.

Раніше ми писали, що аналітики назвали найпопулярніший смартфон у Європі. iPhone 16 Pro від Apple одразу ж увійшов до списку найбільш продаваних смартфонів у Європі за перший повний місяць продажів. Смартфони від Samsung йому значно поступилися.