Аналітики назвали найпопулярніший смартфон у Європі, і це не Samsung

iPhone 16 Pro від Apple одразу ж увійшов до списку найбільш продаваних смартфонів у Європі за перший повний місяць продажів. Смартфони від Samsung йому значно поступилися.

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Про це повідомляє компанія Counterpoint Technology Market Research.

За даними Counterpoint Research, iPhone 16 Pro став найбільш продаваним смартфоном у Європі, склавши 8% від загального обсягу продажів смартфонів у березні 2025 року. Модель продавалася краще за все в Західній Європі.

Статистика продажів смартфонів у Європі за перший квартал 2025 року Фото: counterpointresearch.com

Друге і третє місця дісталися iPhone 16 Pro Max і iPhone 16. Їхня частка обчислюється 5% від кількості загальних продажів. Далі до рейтингу увійшли смартфони Samsung — Galaxy S 25, Galaxy S 24 (з частками в 3%), Galaxy A 55, Galaxy A 16 (з частками 2%).

Але Apple ніяк не хотіла залишати список. Так на дев'ятому місці опинився бюджетний iPhone 16e, який у перший місяць продажів коштував на 17% дешевше за iPhone SE 2022 і на 20% дешевше за SE 2020. Замикає десятку найпопулярніших смартфонів Європи знову iPhone — цього разу 15-ї моделі.

"Відносно висока ціна iPhone 16e порівняно з попередніми пристроями iPhone SE обмежила продажі в Європі. При ціні 699 євро (599 доларів США) 16e — це значне зростання порівняно з початковою ціною iPhone SE 2022 року в 519 євро (429 доларів США) і iPhone SE 2020 року в 479 євро (399 доларів США), що знизило його привабливість. Крім того, в деяких точках продажів iPhone 15 пропонується за тією ж ціною, що й iPhone 16e, тому багато споживачів вибирають, можливо, більш оснащений пристрій, хоча він і дворічної давності. Таким чином, iPhone 15 також увійшов до списку 10 найкращих пристроїв Європи за квітень", — зазначили аналітики.

Раніше ми писали, що компактні смартфони Android незабаром можуть зникнути назавжди. Багато виробників цього року вже випустили свої флагмани, а Apple чекає осені, щоб показати новий iPhone 17. Експерти говорять про те, що вже багато років правила гри задає Apple, а інші гравці ринку йдуть за нею. Очікують, що і цього разу буде так само: наприклад, уже можна передбачити, що виробники Android скоро відмовляться від маленьких екранів.