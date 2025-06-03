Аналитики назвали самый популярный смартфон в Европе, и это не Samsung

iPhone 16 Pro от Apple сразу же вошел в список самых продаваемых смартфонов в Европе за первый полный месяц продаж. Смартфоны от Samsung ему значительно уступили.

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Об этом сообщает компания Counterpoint Technology Market Research.

По данным Counterpoint Research, iPhone 16 Pro стал самым продаваемым смартфоном в Европе, составив 8% от общего объема продаж смартфонов в марте 2025 года. Модель продавалась лучше в сего в Западной Европе.

Статистика продаж смартфонов в Европе за первый квартал 2025 года Фото: counterpointresearch.com

Второе и третье места достались iPhone 16 Pro Max и iPhone 16. Их доля исчисляется 5% от количества общих продаж. Далее в рейтинг вошли смартфоны Samsung — Galaxy S 25, Galaxy S 24 (с долями в 3%), Galaxy A 55, Galaxy A 16 (с долями 2%).

Но Apple никак не хотела покидать список. Так на девятом месте оказался бюджетный iPhone 16e, который в первый месяц продаж стоил на 17% дешевле iPhone SE 2022 и на 20% дешевле SE 2020. Замыкает десятку самых популярных смартфонов Европы снова iPhone — на этот раз 15-й модели.

"Относительно высокая цена iPhone 16e по сравнению с предыдущими устройствами iPhone SE ограничила продажи в Европе. При цене 699 евро (599 долларов США) 16e — это значительный рост по сравнению с начальной ценой iPhone SE 2022 года в 519 евро (429 долларов США) и iPhone SE 2020 года в 479 евро (399 долларов США), что снизило его привлекательность. Кроме того, в некоторых точках продаж iPhone 15 предлагается по той же цене, что и iPhone 16e, поэтому многие потребители выбирают, возможно, более оснащенное устройство, хотя оно и двухлетней давности. Таким образом, iPhone 15 также вошел в список 10 лучших устройств Европы за апрель", — отметили аналитики.

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