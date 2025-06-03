Компактные смартфоны Android вскоре могут исчезнуть навсегда — во всем виновата Apple

Многие производители в этом году уже выпустили свои флагманы, а Apple ждет осени, чтобы показать новый iPhone 17. Эксперты говорят о том, что уже много лет правила игры задает Apple, а остальные игроки рынка следуют за ней. Ожидают, что и в этот раз будет так же: например, уже можно предсказать, что производители Android скоро откажутся от маленьких экранов.

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Об этом пишет androidpolice.com.

Слухи о том, что компактные телефоны скоро вообще исчезнут, основываются том, что базовый iPhone, который обычно имеет наименьший размер экрана в линейке каждого поколения, видимо, получит дисплей большего размера. Инсайдеры говорят о 6,3-дюймовом дисплее для базового iPhone 17 (вместо 6,1-дюймовой панели его предшественника). Такой же размер дисплея будет и у iPhone 17 Pro.

Телефон iPhone 16 Pro Фото: Скриншот

Отмечают, что и в минувшем году Apple немного увеличила размеры дисплеев iPhone 16 Pro и Pro Max. А ставка на более крупные дисплеи может означать новую моду в сфере смартфонов – компактные гаджеты, похоже, окончательно уйдут в прошлое.

Также сообщается, что базовый iPhone получит дисплей с частотой обновления 120 Гц и поддержку Always On Display. Опять-таки, это может означать, что производители Android-устройств последуют примеру Apple, подытоживает издание.

Напомним, Apple должна представить свой новый смартфон iPhone 17 Air в сентябре этого года. Новый телефон уже впечатляет дизайном – обещают, что это будет самый тонкий смартфон в истории компании. Правда, некоторые инсайдеры настроены скептически – они утверждают, что ради привлекательного внешнего вида пришлось пожертвовать производительностью, и что батарея у нового iPhone будет довольно слабая, поэтому его придется выпускать с отдельным чехлом со встроенным внешним аккумулятором.

В то же время есть ряд опций, по которым гаджеты Apple уступают конкурентам. Например, Фокус писал про топ-5 функций, благодаря которым любой телефон Android лучше, чем iPhone. Среди таких функций – свобода в настройке интерфейса, полезная кнопка «Назад» и более продвинутый искусственный интеллект.

Ранее стало известно, что Apple заметно упростила переход на iOS-устройства с телефонов Android. Компания обновила приложение Move to iOS и добавила несколько полезных опций для «переезда» на свои гаджеты.