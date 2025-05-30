Названы топ-5 функций, благодаря которым любой телефон Android лучше, чем iPhone

Споры между поклонниками iPhone и Android насчет того, какой телефон лучше, могут продолжаться вечно. Однако есть моменты, по которым Android превосходит всех, – даже таких сильных конкурентов, как смартфоны Apple.

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Об этом пишет tomsguide.com.

Издание составило собственный топ-5 функций, с которыми ОС Android справляется лучше, чем iOS.

Настройка интерфейса

Тут Android показывает себя просто замечательно. Пользователи могут играть с этим как угодно – изменять можно и обои, и цветовые темы, и виджеты, и размеры сетки. Можно даже использовать генеративный ИИ для создания уникального дизайна. Многие телефоны Android также позволяют пользователям настраивать разрешение экрана в пользу более высокой плотности пикселей или более длительного срока службы батареи.

Хотя в последнее время Apple тоже набирает популярность в этой категории благодаря своим виджетам и настройкам домашнего экрана, но Android все равно уверенно лидирует.

Выбор и разнообразие

Благодаря открытому исходному коду ОС Android, у пользователей есть огромный выбор устройств с самыми разными функциями и инновациями.

Телефоны Android Фото: tomsguide.com

Для тех, кто ценит мощность батареи, есть Asus ROG Phone 9 Pro. Любителям необычного дизайна можно посоветовать Nothing Phone 3a Pro. Если вы поклонник фотографии – берите Galaxy S25 Ultra – между прочим, это лучший камерофон, доступный на данный момент.

Android подойдет и пользователям, которые хотят сэкономить: например, можно купить новый Samsung Galaxy A16 всего за $200. Издание считает, что это отличное соотношение цены и качества, – ведь за самый дешевый новый iPhone (речь о iPhone 16e) придется выложить $599.

Вернуться «Назад»

Одна простая, но очень полезная функция, которая есть у всех телефонов Android, — это возможность вернуться на предыдущий экран с помощью специальной кнопки «Назад». У телефонов Samsung, например, у Galaxy S25 Plus, кнопка «Назад» даже расположена в правом нижнем углу, то есть для возврата нужно лишь быстро согнуть большой палец.

Это интуитивно понятная и последовательная функция, которой Apple упорно сопротивляется. И хотя некоторые приложения для iPhone встраивают пользовательскую кнопку «Назад» или возможность вернуться назад с помощью свайпа справа от края экрана, адаптация к этим методам не всегда проходит с такой легкостью, как в универсальном подходе Android.

Продвинутый ИИ

Издание отмечает, что возможности Apple Intelligence появились уже после того, как компании Google и Samsung запустили свои ИИ-инструменты.

Благодаря искусственному интеллекту Gemini от Google пользователи могут создавать изображения, идентифицировать объекты с помощью камеры, получать помощь исследовании и написании текстов, а также узнавать о новой теме благодаря прямому общению.

Последняя версия Gemini 2.0 Flash предлагает более быстрые ответы и более высокую точность по сравнению с предыдущей версией 1.5 Flash. И хотя ее ответы не всегда безупречны, это уже надежный интерфейс ИИ с весом огромной базы знаний Google за ним.

Кроме того, профессиональные пользователи могут воспользоваться платным уровнем Advanced, который обеспечивает более мощные инструменты искусственного интеллекта.

Управление файлами

ОС Android предлагает своим пользователям более универсальную и мощную систему управления файлами. Копировать, удалять, переименовывать и открывать файлы тут гораздо удобнее, чем на iPhone. И хотя смартфон Apple может легко интегрироваться с Mac и iPad, iPhone, как правило, «ограждает» основную часть своих файлов и не дает управлять ими централизовано.

На Android пользователи могут просматривать хранилище своего устройства с помощью встроенного файлового менеджера (или множества приложений для управления файлами). Они могут пересылать эти файлы на другое устройство с помощью Bluetooth, Wi-Fi-соединения или USB-кабеля. Они также могут отправлять их в облако через Google Drive.

Напомним, что обновление ОС Android 16 официально запланировано на вторую половину нынешнего года (в частности, наиболее вероятной датой называют июнь 2025-го). Что касается первой бета-версии, то она была представлена в январе этого года.

Ранее Фокус писал про пять новых полезных функций Android 16, о которых стоило бы знать пользователям. Среди таких функций – обновленная панель быстрых настроек, борьба с мошенниками, которые могут заблокировать украденный телефон, зашита от вредоносного ПО, а также усиленная защита конфиденциальности.