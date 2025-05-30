Названо топ 5 функцій, завдяки яким будь-який телефон Android кращий, ніж iPhone

Суперечки між шанувальниками iPhone і Android щодо того, який телефон кращий, можуть тривати вічно. Однак є моменти, за якими Android перевершує всіх, — навіть таких сильних конкурентів, як смартфони Apple.

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Про це пише tomsguide.com.

Видання склало власний топ-5 функцій, з якими ОС Android справляється краще, ніж iOS.

Налаштування інтерфейсу

Тут Android показує себе просто чудово. Користувачі можуть грати з цим як завгодно — змінювати можна і шпалери, і колірні теми, і віджети, і розміри сітки. Можна навіть використовувати генеративний ШІ для створення унікального дизайну. Багато телефонів Android також дають змогу користувачам налаштовувати роздільну здатність екрана на користь більш високої щільності пікселів або більш тривалого терміну служби батареї.

Хоча останнім часом Apple теж набирає популярність у цій категорії завдяки своїм віджетам і налаштуванням домашнього екрана, але Android все одно впевнено лідирує.

Вибір і різноманітність

Завдяки відкритому вихідному коду ОС Android, у користувачів є величезний вибір пристроїв з різними функціями та інноваціями.

Телефони Android Фото: tomsguide.com

Для тих, хто цінує потужність батареї, є Asus ROG Phone 9 Pro. Любителям незвичайного дизайну можна порадити Nothing Phone 3a Pro. Якщо ви шанувальник фотографії — беріть Galaxy S25 Ultra — між іншим, це найкращий камерофон, доступний на даний момент.

Android підійде і користувачам, які хочуть заощадити: наприклад, можна купити новий Samsung Galaxy A16 всього за $200. Видання вважає, що це чудове співвідношення ціни та якості, — адже за найдешевший новий iPhone (йдеться про iPhone 16e) доведеться викласти $599.

Повернутися "Назад"

Одна проста, але дуже корисна функція, яка є у всіх телефонів Android, — це можливість повернутися на попередній екран за допомогою спеціальної кнопки "Назад". У телефонів Samsung, наприклад, у Galaxy S25 Plus, кнопка "Назад" навіть розташована в правому нижньому кутку, тобто для повернення потрібно лише швидко зігнути великий палець.

Це інтуїтивно зрозуміла і послідовна функція, якій Apple наполегливо чинить опір. І хоча деякі додатки для iPhone вбудовують призначену для користувача кнопку "Назад" або можливість повернутися назад за допомогою свайпа праворуч від краю екрана, адаптація до цих методів не завжди проходить з такою легкістю, як в універсальному підході Android.

Просунутий ШІ

Видання зазначає, що можливості Apple Intelligence з'явилися вже після того, як компанії Google і Samsung запустили свої АІ-інструменти.

Завдяки штучному інтелекту Gemini від Google користувачі можуть створювати зображення, ідентифікувати об'єкти за допомогою камери, отримувати допомогу в дослідженні та написанні текстів, а також дізнаватися про нову тему завдяки прямому спілкуванню.

Остання версія Gemini 2.0 Flash пропонує швидші відповіді та вищу точність порівняно з попередньою версією 1.5 Flash. І хоча її відповіді не завжди бездоганні, це вже надійний інтерфейс ШІ з вагою величезної бази знань Google за ним.

Крім того, професійні користувачі можуть скористатися платним рівнем Advanced, який забезпечує більш потужні інструменти штучного інтелекту.

Керування файлами

ОС Android пропонує своїм користувачам більш універсальну і потужну систему управління файлами. Копіювати, видаляти, перейменовувати і відкривати файли тут набагато зручніше, ніж на iPhone. І хоча смартфон Apple може легко інтегруватися з Mac і iPad, iPhone, як правило, "захищає" основну частину своїх файлів і не дає керувати ними централізовано.

На Android користувачі можуть переглядати сховище свого пристрою за допомогою вбудованого файлового менеджера (або безлічі додатків для управління файлами). Вони можуть пересилати ці файли на інший пристрій за допомогою Bluetooth, Wi-Fi-з'єднання або USB-кабелю. Вони також можуть відправляти їх у хмару через Google Drive.

Нагадаємо, що оновлення ОС Android 16 офіційно заплановано на другу половину нинішнього року (зокрема, найімовірнішою датою називають червень 2025-го). Що стосується першої бета-версії, то її було представлено в січні цього року.

Раніше Фокус писав про п'ять нових корисних функцій Android 16, про які варто було б знати користувачам. Серед таких функцій — оновлена панель швидких налаштувань, боротьба з шахраями, які можуть заблокувати вкрадений телефон, захист від шкідливого ПЗ, а також посилений захист конфіденційності.