Компактні смартфони Android незабаром можуть зникнути назавжди — у всьому винна Apple

Багато виробників цього року вже випустили свої флагмани, а Apple чекає осені, щоб показати новий iPhone 17. Експерти говорять про те, що вже багато років правила гри задає Apple, а інші гравці ринку йдуть за нею. Очікують, що і цього разу буде так само: наприклад, уже можна передбачити, що виробники Android скоро відмовляться від маленьких екранів.

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Про це пише androidpolice.com.

Чутки про те, що компактні телефони скоро взагалі зникнуть, ґрунтуються на тому, що базовий iPhone, який зазвичай має найменший розмір екрана в лінійці кожного покоління, мабуть, отримає дисплей більшого розміру. Інсайдери говорять про 6,3-дюймовий дисплей для базового iPhone 17 (замість 6,1-дюймової панелі його попередника). Такий самий розмір дисплея буде і в iPhone 17 Pro.

Телефон iPhone 16 Pro Фото: Скриншот

Зазначають, що і минулого року Apple трохи збільшила розміри дисплеїв iPhone 16 Pro і Pro Max. А ставка на більші дисплеї може означати нову моду у сфері смартфонів — компактні гаджети, схоже, остаточно відійдуть у минуле.

Також повідомляється, що базовий iPhone отримає дисплей з частотою оновлення 120 Гц і підтримку Always On Display. Знову-таки, це може означати, що виробники Android-пристроїв наслідуватимуть приклад Apple, підсумовує видання.

Нагадаємо, Apple має представити свій новий смартфон iPhone 17 Air у вересні цього року. Новий телефон уже вражає дизайном — обіцяють, що це буде найтонший смартфон в історії компанії. Щоправда, деякі інсайдери налаштовані скептично — вони стверджують, що заради привабливого зовнішнього вигляду довелося пожертвувати продуктивністю, і що батарея у нового iPhone буде доволі слабка, тож його доведеться випускати з окремим чохлом із вбудованим зовнішнім акумулятором.

Водночас є низка опцій, за якими гаджети Apple поступаються конкурентам. Наприклад, Фокус писав про топ-5 функцій, завдяки яким будь-який телефон Android кращий, ніж iPhone. Серед таких функцій — свобода в налаштуванні інтерфейсу, корисна кнопка "Назад" і більш просунутий штучний інтелект.

Раніше стало відомо, що Apple помітно спростила перехід на iOS-пристрої з телефонів Android. Компанія оновила додаток Move to iOS і додала кілька корисних опцій для "переїзду" на свої гаджети.