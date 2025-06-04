Топ-3 смартфона Android, которые стоит купить вместо Samsung Galaxy и сэкономить (фото)

Эксперты полагают, что достойными конкурентами смартфонов от южнокорейского бренда Samsung являются такие модели, как OnePlus 13, Google Pixel 9 Pro XL, Motorola Razr Ultra.

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Об этом пишет androidauthority.com

OnePlus 13

OnePlus 13 — это стильный, хорошо сделанный и высококлассный телефон Android, который является альтернативой устройствам Galaxy.

Да, он не настолько тонкий, но компенсирует это своим привлекательным дизайном. Синяя кожаная задняя панель выглядит красиво и ощущается приятно, сам гаджет удобно лежит в руке.

Смартфон OnePlus 13 Фото: theverge.com

Комплект камеры OnePlus включает 120-кратный зум, не менее качественные, чем у конкурента, основную и сверхширокоугольную камеры. Аккумулятор емкостью 6000 мАч обеспечивает два дня использования, а благодаря проводной зарядке 80 Вт и беспроводной 50 Вт аппарат заряжается сверхбыстро.

OnePlus 13 — один из самых мощных и хорошо продуманных Android-телефонов, да и стоит он едва ли не в два раза дешевле Galaxy S25.

Google Pixel 9 Pro XL

Еще одна хорошая альтернатива Samsung — Google Pixel 9 Pro XL. Хотя он стоит не намного дешевле Galaxy S25, но его камеры работают лучше, чем у конкурента.

"Все датчики камеры превосходны, обработка изображений Google невероятно последовательна, а набор трюков съемки/редактирования с помощью ИИ является одним из лучших", — пишут эксперты.

Смартфон Google Pixel 9 Pro XL Фото: Jon Mundy / Foundry

Камеры и программное обеспечение являются сильными сторонами Pixel, но он также надежен в других отношениях. Производительность отличная для повседневного использования, дисплей качественный, а функции искусственного интеллекта Google — одни из самых полезных, считают тестировщики. В некоторых случаях, возможно, стоит подождать Pixel 10 Pro XL, но если вы сейчас ищете топовый телефон, то этот — хороший вариант.

Motorola Razr Ultra

Телефон с деревянной задней панелью, или с отделкой из алькантары, кожи или атласа. Вы получаете все это в Razr Ultra. Такая отделка выделяют телефон среди прочих "лопатников" и моделей-раскладушек.

Когда телефон открыт, пользователь получает 7-дюймовую AMOLED-панель. А когда закрыт, можно делать практически все, что угодно, и запускать любые приложения на 4-дюймовом внешнем экране. Razr Ultra может быть не таким тонким и легким, как гаджеты конкурента, но если портативность — главный приоритет, то удобство внешнего экрана стоит нескольких дополнительных миллиметров и граммов, считают специалисты.

Смартфон Motorola Razr 60 Ultra Фото: Motorola

Время работы батареи Razr и скорость зарядки не уступают топовым моделям Samsung. Производительность также немного улучшена, а система камер более мощная, поддерживает 30-кратный зум и оснащена более качественной 50-мегапиксельной сверхширокоугольной.

Самым большим недостатком Razr Ultra является его цена в 1300 долларов. Однако, учитывая все, что Razr Ultra предлагает, и насколько он уникален по сравнению с флагманскими телефонами Samsung, он не намного дороже, или же стоит так же.

Ранее мы писали, что аналитики назвали самый популярный смартфон в Европе. iPhone 16 Pro от Apple сразу же вошел в список самых продаваемых смартфонов в Европе за первый полный месяц продаж. Смартфоны от Samsung ему значительно уступили.