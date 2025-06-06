Топ 7 смартфонів середнього класу: Android-телефони, на яких можна заощадити (фото)

Найкращі телефони середнього класу можуть стати чудовою альтернативою ультра-преміальним флагманам. Експерти назвали доступні моделі, які варті вашого часу і грошей.

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Про це пише trustedreviews.com.

Ринок смартфонів середнього класу не завжди був таким конкурентним, як у 2025 році. "Середнячки" боролися за те, щоб набрати обертів у 2010-х роках, оскільки в них помічали такі недоліки, як низька продуктивність, другосортне обладнання та слабка підтримка програмного забезпечення порівняно з преміальнішими альтернативами.

Однак, з огляду на поступове поширення технологій, моделі середнього класу тепер стали більш привабливим варіантом, особливо якщо ви хочете заощадити трохи грошей.

Смартфон Google Pixel 9a Фото: wired.com

Порівняно з тим, що було лише кілька років тому, смартфони середнього класу в 2025 році можуть запропонувати преміальні функції та можливості, які часом не поступаються дорожчим флагманам. Наприклад, вони зроблені з якісних матеріалів, мають у своєму розпорядженні продуктивні камери і чипи з високою обчислювальною потужністю. Деякі варіанти, такі як OnePlus 13R, використовують флагманський чипсет для забезпечення топового мобільного досвіду. Преміальні функції, як-от бездротове заряджання і водонепроникність IP68, починають з'являтися на більш доступних телефонах, хоча вони ще й не повсюдно.

Смартфон OnePlus 13R Фото: theverge.com

З огляду на це, може бути важко орієнтуватися на ринку смартфонів середнього класу в 2025 році з великою кількістю варіантів, які здаються придатними. Однак цей посібник спрямований на те, щоб спростити користувачам процес ухвалення рішень за допомогою ретельно відібраного списку найкращих варіантів, доступних просто зараз.

Кожен телефон, представлений у списку, наведеному нижче, пройшов ретельне тестування експертами-оглядачами протягом тижня. Вони провели бенчмарк-тести та оцінили реальну повсякденну продуктивність, щоб надати вичерпну інформацію про кожен пристрій.

Якщо ваш бюджет обмежений, то підійдуть доступні телефони вартістю трохи більше 400 доларів (17 000 грн).

Смартфон Poco F7 Ultra Фото: Xiaomi

Найкращі смартфони середнього класу 2025 року

Найкраща альтернатива флагману: Xiaomi 14T — від 20 000 грн.

Найкращий екран: OnePlus 13R — від 22 600 грн

Найкраща камера: Google Pixel 9a — від 21 600 грн

Найкращий зум: Nothing Phone 3a Pro — від 18 800 грн

Найкраща продуктивність: Poco F7 Ultra — від 30 000 грн

Найкраща збірка: Samsung Galaxy A56 5G — від 19 000 грн

Найкращий для швидкої зарядки: Motorola Edge 50 Pro — від 22 000 грн

Раніше ми писали, що Samsung і Apple не повинні випускати тонкі телефони. Модель Galaxy S25 Edge показала, що Samsung слід залишити виробництво тонких смартфонів іншим компаніям, як і Apple, яка готується випустити iPhone 17 Air.