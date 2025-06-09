Все популярные смартфоны смогут работать в интернете эффективнее: что нужно знать

Самый привычный веб-браузер для Android – это, конечно, Google Chrome. Однако пользователи часто жалуются на его ограниченный интерфейс. Поэтому специалисты советуют присмотреться к другим браузерам – менее известным, но при этом более удобным.

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Об этом пишет androidpolice.com.

Издание приводит по меньшей мере шесть причин, почему следует отказаться от Google Chrome и перейти на Vivaldi. Тут и больше свободы выбора, и полезные встроенные инструменты, и даже опции, которых у Google просто нет.

Свобода в настройках

Эксперты называют Google Chrome однообразным и скучным. Они считают, что Google в этом смысле «застрял» и не хочет двигаться дальше, зато Vivaldi «выводит опции настройки на новый уровень».

Например, стартовая страница больше не является общей сеткой часто посещаемых сайтов. Пользователь может сам выбирать любимые сайты, чтобы отображать именно то, что ему нужно, и переключаться между различными скоростными панелями обычным свайпом. Также заменить фоновое изображение по умолчанию на то, которое нравится больше лично вам.

«Этот браузер подстраивается под ваш рабочий процесс, а не наоборот», – подытоживают эксперты.

Тот же Chromium, а эффект разный

Браузер Vivaldi работает на том же том же движке Chromium, что и Google Chrome, и это дает ему дополнительное примущество. Сайты работают безупречно и не заставляют нервничать, причем нет необходимости их оптимизировать под Chromium (как бывает, например, с браузерами, работающими на другом движке, – как, например, Firefox, работающий на Gecko).

Подходит для большого дисплея

Vivaldi отлично себя показал при работе на крупных устройствах. В случае с Google Chrome создается впечатление, будто его разработали для обычного телефона, а затем растянули, чтобы он подходил для больших экранов, – иронизируют эксперты

Самым большим изменением стала возможность переместить адресную строку и другие ключевые элементы управления в нижнюю часть экрана.

Свобода маневра в поисковиках

Это одна из лучших функций Vivaldi, которой не хватает в Chrome. Тут можно переключаться между поисковыми системами на хожу, не заходя в меню настроек.

Скриншот Фото: androidpolice.com

А вот в Chrome, если нужно перейти от быстрого поиска Google к более приватному запросу DuckDuckGo, понадобится перейти в настройки, найти раздел поисковой системы и изменить поисковую систему по умолчанию.

Встроенные инструменты

Vivaldi предлагает впечатляющий набор интегрированных инструментов. На Android таким примером может служить функция «Заметки».

В Chrome нужно открыть специальное приложение для создания заметок, а в Vivaldi можно просто нажать на значок Notes, сделать заметку и позже перенести ее в OneNote. Встроенная функция перевода тоже удобна.

Лучшая версия для ПК

Vivaldi демонстрирует все свое превосходство именно при переходе на десктопную версию. Там можно управлять своей электронной почтой из нескольких учетных записей, отслеживать свои встречи и подписываться на любимые каналы, не покидая окна браузера.

Версия Vivaldi для настольных компьютеров также поддерживает вертикальные вкладки, рабочие пространства, режим чтения и многое другое.

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