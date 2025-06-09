Топ 5 смартфонів із дуже хорошими камерами, які варто взяти у відпустку (фото)

Xiaomi 14 Ultra, Vivo X100 Ultra, OnePlus 12, Samsung Galaxy S25, Google Pixel 9а увійшли до рейтингу, як найкращі камерофони 2025 року.

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Про це пише androidauthority.com.

Xiaomi 14 Ultra і додаток HyperOS Camera

За останні роки Xiaomi випустила кілька відмінних камерофонів, таких як Xiaomi 15 Ultra і Xiaomi 14 Ultra. Ці телефони мають вражаюче обладнання, але застосунок камери Xiaomi також забезпечує хорошу якість зображення. Навіть дешеві смартфони компанії зазвичай пропонують хороші фото, хоча вони, як правило, відстають від серії Pixel A.

Xiaomi 14 Ultra і додаток HyperOS Camera Фото: androidauthority.com

Додаток камери Xiaomi сповнений функцій: колірні профілі, що налаштовуються (на телефонах під брендом Leica), перемикач AI Zoom для дальнього зуму, відеозапис, режим захоплення руху для об'єктів, що швидко рухаються, і багато іншого. Дешевші телефони Xiaomi значно відстають з точки зору режимів, але є такі опції, як набір режимів з тривалою витримкою, функція захоплення руху для об'єктів, що швидко рухаються, і режим телесуфлера.

Додаток камери Vivo X100 Ultra

Телефони Vivo загалом пропонують хорошу якість фотографій, хоча надмірна обробка може бути проблемою, наприклад, за слабкого освітлення. Тому ті, хто віддає перевагу більш природним зображенням, будуть трохи розчаровані.

Смартфон Vivo X100 Ultra Фото: androidauthority.com

Безумовно, найкраще в застосунку камери vivo — це кількість функцій і режимів. Компанія пропонує безліч варіантів портретної зйомки (наприклад, безліч стилів боке), кілька колірних профілів, відео LOG, фотографії SuperRaw, кінематографічний режим відео на останніх моделях середнього класу і флагманах, ручну астрофотографію, режим телесуфлера, корекцію перспективи для будівель і режим вуличної фотографії. Останній режим можна активувати свайпом догори, і він дасть користувацький інтерфейс, схожий на камеру, і користувацькі профілі зйомки.

Чорно-жовто-біла колірна схема нагадує Apple, а також є звичайне меню переповнення у верхній частині екрана. Експертам-тестувальникам сподобалося, як vivo опрацьовує елементи управління масштабуванням, даючи змогу натискати кнопки попередньо встановленого масштабування ще кілька разів, щоб перемикатися між рівнями (наприклад, натискання 1x дасть вам варіанти 1,2x і 1,4x).

Камери Samsung Galaxy S25

Додаток камери Samsung зазнав серйозної переробки в рамках оновлення One UI 7. Тепер він має свіжий вигляд і відчувається свіжо порівняно з конкуруючими додатками, при цьому оптимізований для використання однією рукою.

Смартфон Samsung Galaxy S25 Фото: androidauthority.com

Додаток Samsung також має безліч функцій: Single Take, Director's View і користувацькі фільтри. Компанія також пропонує Expert Raw для розширення функціональності стандартного застосунку камери.

Додаток Samsung також давно має репутацію, як такий, що, можливо, забезпечує найкращу якість відео на Android, але якість фотографій не така чітка. Знімки загалом мають чудовий вигляд, але такі проблеми, як затримка затвора на телефонах серій Ultra і A, роблять досвід неприємним. Дешевші телефони Samsung також іноді роблять надзвичайно перенасичені знімки, наприклад, Galaxy A55 5G.

Флагмани OnePlus і OPPO

Флагмани OnePlus раніше відставали від конкурентів з точки зору обробки зображень, але за останні пару років компанія домоглася значних поліпшень. OnePlus 13 навіть потрапив у шорт-лист найкращих камерофонів, складений виданням. Експерти відзначають, що якісні знімки 1x здатні робити нещодавно випущені смартфони бренду середнього рівня. "Це варто відзначити, оскільки дешевші телефони компанії раніше пропонували розчаровуючий досвід зйомки", — пишуть вони.

Смартфон OnePlus 12 Фото: androidauthority.com

Найбільшим недоліком програми камери OnePlus, мабуть, є візуальний дизайн — меню налаштувань копіює сторінку налаштувань камери iPhone.

Можливо, найсильніший бік додатка камери — це широта функцій, принаймні, на висококласних телефонах. Флагманські пристрої користуються колірними профілями Hasselblad, акуратним режимом зйомки XPAN, режимом Master і різними "інтелектуальними" сценами (наприклад, сцена, феєрверк). Дешевші телефони OnePlus і OPPO мають у своєму розпорядженні функції зйомки з високою роздільною здатністю, тривалої витримки, портретної фото/відеозйомки тощо.

Камери смартфона Google Pixel

Додаток камери Google пропонує простий користувацький інтерфейс зі значком професійних налаштувань у правому нижньому кутку, однак не варто плутати його з головним меню налаштувань.

Популярність додатка камери Pixel зумовлена якістю зображення. Алгоритми обробки зображень HDR+ від Google були на голову вищими за програмне забезпечення для обробки зображень майже будь-якого іншого бренду в 2010-х роках, оскільки неофіційні порти застосунку забезпечували фантастичні фотографії навіть на телефонах за 200 доларів. Кілька виробників наздогнали і, можливо, перевершили Google у 2025 році, але телефони Pixel, як і раніше, загалом роблять хороші зображення, які мають природний вигляд. Додаток Google також забезпечує провідне у своєму класі гібридне масштабування завдяки технології Super Res Zoom. Це означає, що такі телефони, як Pixel 9 Pro, можуть робити чудові знімки з 10-кратним збільшенням, тоді як Pixel середнього класу без телеоб'єктива, як і раніше, непогано справляються з 3-кратним і 4-кратним збільшенням.

Смартфон Google Pixel 9а Фото: androidauthority.com

Додаток камери Google пропонує функції Add Me, Video Boost, слайдер тіней і режим астрофотографії. Однак у застосунку відсутні функції, які є на конкуруючих пристроях, як-от колірні профілі, що обираються користувачем, режим відеозапису журналу, власне захоплення 8K, відео 4K/120 кадрів за секунду та багатокамерна зйомка.

Раніше ми писали, чому Android-смартфони завжди будуть кращими, ніж iPhone. iOS від Apple — чудова операційна система, а iPhone, безсумнівно, є телефонами з хорошими можливостями. Незважаючи на це, багато людей не хочуть переходити з Android на iPhone навіть за гроші.