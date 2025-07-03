Хороший смартфон за $700: почему эксперты так ждут новый складной Samsung Galaxy

Поклонники Samsung с нетерпением ждут мероприятия Galaxy Unpacked, которое состоится 9 июля и где будут представлены новые смартфоны Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Z Fold 7. Но на этом премьеры не заканчиваются – по всей видимости, будет еще одна новинка.

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Скорее всего, в июле выйдет и бюджетный складной Galaxy Z Flip 7 FE, сообщает phonearena.com. Издание ссылается на скриншот, который успели сделать после того, как производитель аксессуаров Spigen случайно включил в список чехлы для Flip 7 FE. Информацию быстро удалили, но утечка уже разнеслась по сети.

Также издание предполагает, что такая презентация станет традицией, а не просто разовым событием. Что касается самого Flip 7 FE, то он, по-видимому, будет напоминать Galaxy Z Flip 6. По мнению экспертов, серия FE может стать просто «переупакованной старой раскладушкой» Galaxy, но с лучшим чипом. Телефон будет работать на собственном 3-нм процессоре Exynos 2500 от Samsung, который также будет представлен и в стандартном Flip 7.

Предположительный дизайн Flip 7 FE (скриншот)

Ожидают, что Flip 7 FE будет вполне бюджетным смартфоном – его цена не будет превышать $736. Стандартный Flip 7, хоть и будет использовать тот же чип, получит камеру получше и больший размер дисплея.

А те, кто захочет уровня повыше, могут присмотреться к Fold 7. Он будет работать на топовом Snapdragon 8 Elite – к тому же, Samsung улучшила складку телефона и внесла довольно много других технических усовершенствований.

В целом эксперты довольны тем, что Samsung «сделала выводы» и назначила новым смартфонам разумную цену: мол, сфера складных телефонов потому и не преуспевает в последнее время, что цены на такие гаджеты слишком высокие и нужно найти более бюджетную альтернативу.

Ранее Фокус писал про подборку лучших бюджетных смартфонов Samsung. Специалисты советовали обратить внимание на Galaxy A26 и Galaxy A36 – эти модели назвали «достойными вариантами среднего класса».

Тем временем у Samsung появился сильный конкурент. На днях был представлен новый смартфон Phone 3 от британской компании Nothing, и его уже окрестили «новым лицом доступных флагманов».

Также стало известно, что смартфон Galaxy S25 Ultra попал в рейтинг лучших телефонов 2025 года. Он был на первом месте, а на второй позиции разместился супертонкий смартфон Galaxy S25 Edge.