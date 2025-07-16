Суперміцний смартфон отримав ще й потужну батарею: що відомо про Honor X70 за $300 (фото)

Виділитися на нинішньому ринку смартфонів — завдання нелегке, але китайським брендам це вдається досить часто. Наприклад, цього разу увагу користувачів вирішили привернути суперпотужною батареєю.

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Компанія Honor представила свій новий смартфон X70, і він одразу яскраво заявив про себе, пише phonearena.com. Насамперед — завдяки акумулятору ємністю 8300 мАг. Ця величезна батарея підтримує дротову зарядку потужністю 80 Вт, і це ще не всі вражаючі характеристики.

Honor X70 дивує не тільки потужністю батареї Фото: Honor

На додачу до потужного акумулятора, Honor X70 оснащений чипсетом Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, представленим раніше цього року. Такий чип обіцяє на 29% вищу продуктивність графічного процесора (GPU), на 11% вищу продуктивність центрального процесора і на 12% нижчу енерговитратність порівняно з попереднім поколінням. До того ж, як зазначає видання, небагато телефонів використовують такий процесор. Є ще Realme 14 і Oppo K13 — але Honor X70 виділяється серед них винятковою міцністю. Як заявляє компанія-виробник, смартфон витримує занурення у воду за температури до 85 градусів Цельсія.

Ще Honor X70 водонепроникний на глибині до 6 метрів і захищений від падіння на бетон з висоти 2,5 метра. Він отримав сертифікати IP66, IP68 і IP69, що охоплюють практично всі поширені стандарти міцності. Користувачі можуть управлятися з телефоном навіть у рукавичках.

На задній панелі Honor X70 оснащений 50-мегапіксельною ширококутною камерою з PDAF і OIS (оптичною стабілізацією зображення). До слова, камеру називають його єдиним недоліком.

Також телефон отримав яскравий 6,79-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 1200 x 2640 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і винятковою піковою яскравістю 6000 ніт.

Honor X70 вже доступний для попереднього замовлення в Китаї, причому його ціна не перевищує 300 доларів. Але навряд чи він з'явиться на інших ринках — у всякому разі, з такою назвою. Видання припускає, що, якщо смартфон усе-таки буде представлений за межами КНР, то його продаватимуть з іншою назвою і трохи зміненими характеристиками.

Раніше Фокус повідомляв, що напередодні випуску в мережі розкрили характеристики Honor X70. Уже тоді однією з його головних "фішок" називали вражаюче потужну батарею.

Також компанія Honor представила новий складаний смартфон Magic V5. Вона стверджувала, що він найтонший у світі, — хоча технічно це виявилося не зовсім так.