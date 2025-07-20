Навіщо платити більше: бюджетник Galaxy S25 FE цілком зможе замінити флагманські Samsung

Новий звіт показав, що наступний смартфон у доступній серії FE від Samsung може бути навіть кращим порівняно з флагманським Galaxy S25.

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Вихід Galaxy S25 FE очікується наприкінці цього року, і, хоча серія FE часто вирізняється дещо гіршим апаратним забезпеченням, нові дані вказують на істотне поліпшення зарядної технології телефону, пише tomsguide.com.

Згідно з повідомленням SammyGuru, компанія TUV Rheinland, що займається тестуванням якості та безпеки пристроїв, опублікувала опис із номером моделі SM-S731, який, імовірно, належить до Galaxy S25 FE. Хоча в описі міститься мало інформації про апаратне забезпечення, варто відзначити один момент: очевидне підтвердження швидкості зарядки телефону 45 Вт. Це означає, що дешевший Galaxy S25 FE буде заряджатися так само швидко, як Galaxy S25 Ultra і Galaxy S25 Plus.

Про ємність акумулятора телефона поки що нічого не відомо, тому не можна точно сказати, наскільки швидкою буде зарядка. Однак під час тестів Galaxy S25 Ultra з акумулятором ємністю 5000 мАг, він зміг досягти 71% заряду батареї після 30 хвилин зарядки за допомогою зарядного пристрою потужністю 45 Вт. Таким чином, якщо ця новина правдива, можна припустити, що S25 FE також буде заряджатися дуже швидко.

Що відомо про Galaxy S25 FE

У мережі є інформація про те, що телефон буде оснащений 50-мегапіксельним основним об'єктивом, 12-мегапіксельним надширококутним і 8-мегапіксельним телеоб'єктивом. Samsung може оновити фронтальну камеру до 12 мегапікселів порівняно з 10-мегапіксельною фронтальною камерою в поточній моделі FE.

Очікується, що телефон матиме щонайменше 6,7-дюймовий дисплей, що і в поточній моделі S24 FE. Також існує багато суперечливої інформації про чипсет. Виробник може використовувати Exynos 2400e, встановлений у поточній моделі. Однак, згідно з бенчмарками, що просочилися, телефон працює на Exynos 2400, що забезпечить помітний приріст продуктивності, хоча і буде відставати від інших флагманських пристроїв Samsung і їхнього чипсета Snapdragon 8 Elite.

Samsung випустила Galaxy S24 FE у жовтні минулого року. Хоча журналісти не впевнені, що компанія дотримуватиметься тієї ж дати, але цілком логічно очікувати релізу принаймні восени.

Раніше повідомляли, що міцний смартфон отримав ще й потужну батарею. Виділитися на нинішньому ринку смартфонів — завдання нелегке, але китайським брендам це вдається досить часто. Наприклад, цього разу увагу користувачів вирішили привернути суперпотужною батареєю.