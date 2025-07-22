Флагманський смартфон Samsung "зіпсується" з неочевидної причини: в чому справа

Матеріали майбутнього складаного телефону Samsung Galaxy Z Fold 8 можуть дещо змінитися через торговельну війну між США та Китаєм. Це може зробити смартфон товщим і менш преміальним.

Related video

Сьогодні Samsung Galaxy Z Fold 7 вважається одним з найтонших і найлегших складних телефонів на ринку, зокрема завдяки використанню титану. Однак Samsung може відмовитися від використання титану для Galaxy Z Fold 8, основним постачальником якого є Китай, пише південнокорейське видання The Elec.

Оскільки Пекін є ключовим гравцем у сфері постачання титану, торговельна війна може призвести до зростання цін на цей матеріал. Це своєю чергою ставить під сумнів його використання в Galaxy Z Fold 8.

Раніше Samsung відмовилася від використання вуглецевого волокна у виробництві Galaxy Z Fold FE та останнього Z Fold 7. Але у виданні припускають, компанії доведеться переглянути це рішення на фоні протистояння між США та Китаєм.

Ще одним кроком, на який Samsung пішла з Galaxy Z Fold FE та Galaxy Z Fold 7, є відсутність підтримки S Pen. Щоб зменшити товщину, компанія видалила шар дигітайзера, який в іншому випадку дозволив би використовувати S Pen. Повідомляється, що компанія працює над тоншим дигітайзером, що може означати повернення підтримки S Pen з Galaxy Z Fold 8.

Важливо

Змініть ці налаштування: як змусити смартфони Samsung працювати на максимумі

При цьому автори статті не виключають, що Samsung може знайти спосіб ще більше зменшити розмір задньої панелі з вуглецевого волокна, щоб наблизити її до розмірів титанової. Однак це також може означати, що наступний складаний пристрій Samsung не буде таким преміальним, як Galaxy Z Fold 7.

Нагадаємо, майбутній iPhone Fold отримає гнучкий екран, розроблений компанією Samsung Display, та вийде у другій половині 2026 року.

Фокус також писав про те, що наступний смартфон у доступній серії FE від Samsung може бути навіть кращим порівняно з флагманським Galaxy S25.