Новий iPhone вийде з екраном Samsung: інсайдер розкрив неочікувані плани Apple

Майбутній iPhone Fold отримає гнучкий екран, розроблений компанією Samsung Display. Очікується, що перший складний iPhone буде випущений у другій половині 2026 року.

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Хоча Apple зазвичай віддає перевагу компонентам власної розробки, у випадку з iPhone Fold було вирішено використовувати дисплей Samsung для "забезпечення стабільного масового виробництва" телефону, повідомляє CNET з посиланням на галузевого експерта Мін-Чі Куо.

Як зазначають у виданні, Samsung Display, яка є повністю окремою компанією від Samsung, виробляє екрани для багатьох інших брендів. Очікується, що вона розпочне масове виробництво своїх гнучких складних екранів вже цього року, якраз до запуску складного iPhone від Apple влітку 2026 року.

Майк Вюртеле, головний редактор Apple Insider, вважає, що припущення щодо співпраці Apple з SDC має сенс, адже виробник iPhone вже давно співпрацює з Samsung у сфері технології екранів.

"Samsung добре розбирається в тому, що робить. І, можливо, так було завжди, враховуючи характер ланцюга поставок та витоки інформації, які з нього виникають", — сказав Вюртеле.

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Свою думку вибору Apple також висловив глобальний керівник відділу технологічних досліджень у Wedbush Securities Ден Айвз.

"Це ризикована ставка, враховуючи млявий успіх складних телефонів на ринку споживчих смартфонів. Samsung намагається завоювати свою частку, і це чинить певний тиск на Apple, щоб вона пішла цим шляхом", — вважає Айвз.

Нагадаємо, Apple почала фазу прототипування iPhone Fold у червні цього року і до кінця 2025-го планує завершити це тестування.

Фокус також писав про те, гнучкий iPhone Fold, можливо, запропонує користувачам кілька нових функцій.