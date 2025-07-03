Складаний iPhone може вийти наступного року: це хороша новина — але є нюанс

Новий iPhone Fold може вийти вже наступного року. У Apple є навіть функціонуючий прототип цього складного смартфона, але для інших гаджетів компанії це означає повну невизначеність.

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Apple почала фазу прототипування iPhone Fold у червні цього року і до кінця 2025-го планує завершити це тестування, пише tomsguide.com. Потім телефон має перейти у фазу інженерних перевірочних випробувань (EVT), і це буде ще один важливий крок перед запуском у масове виробництво.

Якщо все піде за планом, то новий складаний iPhone Fold може надійти в продаж одночасно з серією iPhone 18 у вересні 2026 року.

А ось зі складним iPad виникли серйозні проблеми, зазначає видання. Роботу над ним компанія вирішила поки взагалі призупинити, оскільки всі зусилля зосередяться на iPhone Fold. Зіграла свою роль і комерційна сторона — як кажуть експерти, зі складним iPad вирішили не поспішати, оскільки складні планшети все одно не користуються великим попитом.

Прогнози щодо складного планшета Apple і так були непослідовними: раніше аналітик Джефф Пу обіцяв його запуск у 2026 році, а оглядач Марк Гурман стверджував, що це станеться не раніше 2028 року. Але нинішній звіт робить подальшу долю iPad Fold абсолютно неясною.

Нагадаємо, наприкінці минулого року стало відомо, що у 2026-му компанія Apple випустить складаний iPhone. Таким чином там мають намір змінити ситуацію на ринку складних телефонів, який, на думку експертів, поки що застопорився.

Між іншим, деякі фахівці називають причиною такого застою занадто високі ціни на складні смартфони. Тим часом інсайдери повідомляли, що перший складаний смартфон Apple нагадуватиме за дизайном моделі Samsung, а коштуватиме — близько двох тисяч доларів. Ще в нього нарешті може з'явитися корисна функція, на яку користувачі чекали вже давно.

А восени цього року Apple збирається представити свій новий смартфон iPhone 17 Air. Він може бути найтоншим гаджетом в історії компанії — але у цього рекорду є і зворотний бік. Ультратонкий корпус не дає змоги вмістити повноцінну батарею, і ходять чутки, що новий iPhone доведеться випускати з окремим чохлом із вбудованим зовнішнім акумулятором.