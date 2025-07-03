Складной iPhone может выйти в следующем году: это хорошая новость – но есть нюанс

Новый iPhone Fold может выйти уже в следующем году. У Apple есть даже функционирующий прототип этого складного смартфона, но для других гаджетов компании это означает полную неопределенность.

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Apple начала фазу прототипирования iPhone Fold в июне этого года и до конца 2025-го планирует завершить это тестирование, пишет tomsguide.com. Потом телефон должен перейти в фазу инженерных проверочных испытаний (EVT), и это будет еще один важный шаг перед запуском в массовое производство.

Если все пойдет по плану, то новый складной iPhone Fold может поступить в продажу одновременно с серией iPhone 18 в сентябре 2026 года.

А вот со складным iPad возникли серьезные проблемы, отмечает издание. Работу нал ним компания решила пока вообще приостановить, так как все усилия сосредоточатся на iPhone Fold. Сыграла свою роль и коммерческая сторона – как говорят эксперты, со складным iPad решили не спешить, поскольку складные планшеты все равно не пользуются большим спросом.

Прогнозы относительно складного планшета Apple и так были непоследовательными: ранее аналитик Джефф Пу обещал его запуск в 2026 году, а обозреватель Марк Гурман утверждал, что это произойдет не раньше 2028 года. Но нынешний отчет делает дальнейшую судьбу iPad Fold совершенно неясной.

Напомним, в конце минувшего года стало известно, что в 2026-м компания Apple выпустит складной iPhone. Таким образом там намерены изменить ситуацию на рынке складных телефонов, который, по мнению экспертов, пока что застопорился.

Между прочим, некоторые специалисты называют причиной такого застоя слишком высокие цены на складные смартфоны. Тем временем инсайдеры сообщали, что первый складной смартфон Apple будет напоминать по дизайну модели Samsung, а стоить – около двух тысяч долларов. Еще у него наконец-то может появиться полезная функция, которую пользователи ждали уже давно.

А осенью этого года Apple собирается представить свой новый смартфон iPhone 17 Air. Он может быть самым тонким гаджетом в истории компании – но у этого рекорда есть и обратная сторона. Ультратонкий корпус не позволяет вместить полноценную батарею, и ходят слухи, что новый iPhone придется выпускать с отдельным чехлом со встроенным внешним аккумулятором.