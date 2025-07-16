Новый iPhone выйдет с экраном Samsung: инсайдер раскрыл неожиданные планы Apple

Будущий iPhone Fold получит гибкий экран, разработанный компанией Samsung Display. Ожидается, что первый складной iPhone будет выпущен во второй половине 2026 года.

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Хотя Apple обычно отдает предпочтение компонентам собственной разработки, в случае с iPhone Fold было решено использовать дисплей Samsung для "обеспечения стабильного массового производства" телефона, сообщает CNET со ссылкой на отраслевого эксперта Мин-Чи Куо.

Как отмечают в издании, Samsung Display, которая является полностью отдельной компанией от Samsung, производит экраны для многих других брендов. Ожидается, что она начнет массовое производство своих гибких складных экранов уже в этом году, как раз к запуску складного iPhone от Apple летом 2026 года.

Майк Вюртеле, главный редактор Apple Insider, считает, что предположение о сотрудничестве Apple с SDC имеет смысл, ведь производитель iPhone уже давно сотрудничает с Samsung в сфере технологии экранов.

"Samsung хорошо разбирается в том, что делает. И, возможно, так было всегда, учитывая характер цепи поставок и утечки информации, которые из нее возникают", — сказал Вюртеле.

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Свое мнение выбора Apple также высказал глобальный руководитель отдела технологических исследований в Wedbush Securities Дэн Айвз.

"Это рискованная ставка, учитывая вялый успех складных телефонов на рынке потребительских смартфонов. Samsung пытается завоевать свою долю, и это оказывает определенное давление на Apple, чтобы она пошла по этому пути", — считает Айвз.

Напомним, Apple начала фазу прототипирования iPhone Fold в июне этого года и до конца 2025-го планирует завершить это тестирование.

Фокус также писал о том, гибкий iPhone Fold, возможно, предложит пользователям несколько новых функций.