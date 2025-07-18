Огромный экран, емкая батарея и "крошечная" цена: чем удивит смартфон Redmi 15C (фото)

Будущий Xiaomi Redmi 15C позиционируется как смартфон, который выглядит лучше некоторых флагманов, однако дебютирует с ценой, значительно ниже флагманской.

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Смартфон Redmi 15C может получить мощный аккумулятор 6000 мАч и экран диагональю около 6,9 дюйма, который немного больше, чем у ряда его топовых современников, пишет Notebookcheck со ссылкой на инсайдеров.

Судя по опубликованным в сети рендерам, Redmi 15C выйдет в четырех цветах: Moonlight Blue, Midnight Black, Green и Twilight Orange. По мнению экспертов, дизайн телефона напоминает флагман Oppo Reno14.

Цветовая палитра Redmi 15C цветовая палитра Redmi 15C Фото: Digital Chat Station

При этом инсайдеры сообщают о "крошечной" цене будущей новинки Xiaomi. Прогнозируется, что он поступит в продажу в Китае по цене около 100 юаней (14 долларов США). Также говорят, что цена в Европе будет начинаться от 129 евро (примерно 149 долларов США) с 4 ГБ оперативной памяти.

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"Redmi — это телефон за 100 юаней, и он выглядит даже лучше, чем флагман", — написал инсайдер Digital Chat Station на Weibo.

Впрочем, предполагается, что Redmi 15C будет ограничен начальным уровнем SoC MediaTek Helio G81 с поддержкой только 4G/LTE на момент запуска. То есть смартфон не будет поддерживать 5G.

Напомним, отраслевые аналитики предполагают, что будущий iPhone Fold получит гибкий экран, разработанный компанией Samsung Display.

Фокус также сообщал, что китайский производитель iQOO готовится выпустить новую флагманскую игровую модель iQOO 15, которая будет иметь емкий аккумулятор на 7000 мАч.