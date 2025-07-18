Величезний екран, містка батарея та "крихітна" ціна: чим здивує смартфон Redmi 15C (фото)

Майбутній Xiaomi Redmi 15C позиціюється як смартфон, який виглядає краще за деяких флагманів, проте дебютує з ціною, значно нижчою за флагманську.

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Смартфон Redmi 15C може отримати потужний акумулятор 6000 мАг та екран діагоналлю близько 6,9 дюйма, який є трохи більшим, ніж у низки його топових сучасників, пише Notebookcheck з посиланням на інсайдерів.

Судячи з опублікованих в мережі рендерів, Redmi 15C вийде в чотирьох кольорах: Moonlight Blue, Midnight Black, Green та Twilight Orange. На думку експертів, дизайн телефона нагадує флагман Oppo Reno14.

Кольорова палітра Redmi 15C Фото: Digital Chat Station

При цьому інсайдери повідомляють про "крихітну" ціну майбутньої новинки Xiaomi. Прогнозується, що він надійде у продаж в Китаї за ціною близько 100 юанів (14 доларів США). Також кажуть, що ціна в Європі починатиметься від 129 євро (приблизно 149 доларів США) з 4 ГБ оперативної пам'яті.

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"Redmi — це телефон за 100 юанів, і він виглядає навіть краще, ніж флагман", — написав інсайдер Digital Chat Station на Weibo.

Втім, передбачається, що Redmi 15C буде обмежений початковим рівнем SoC MediaTek Helio G81 з підтримкою лише 4G/LTE на момент запуску. Тобто смартфон не буде підтримувати 5G.

Нагадаємо, галузеві аналітики припускають, що майбутній iPhone Fold отримає гнучкий екран, розроблений компанією Samsung Display.

Фокус також повідомляв, що китайський виробник iQOO готується випустити нову флагманську ігрову модель iQOO 15, яка матиме місткий акумулятор на 7000 мАг.