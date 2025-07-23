Бюджетний телефон Samsung з хорошою камерою: з'явились характеристики Galaxy A17 5G

В мережі опубліковано результати тестування бюджетного смартфона Samsung Galaxy A17 5G, поки що не анонсованого виробником.

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З чуток вже відомо, що Samsung Galaxy A17 матиме оптичну стабілізацію зображення (OIS) для основної камери, що стане першим подібним рішенням для серії A1x. Однак оновлення чіпсета смартфон не отримає, зазначає GSMArena з посиланням на Geekbench.

Galaxy A17 5G з'явився на Geekbench з тим самим чіпом, що й його попередник. Мова йде про Exynos 1330 (S5E8535), який раніше використовувався в Galaxy A14 5G та Galaxy A16 5G. Цей 5-нм чіп має два ядра Cortex-A78 з частотою 2,4 ГГц та шість ядер Cortex-A55 з частотою 2,0 ГГц, а також графічний процесор Mali-G68 MP2.

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Чіпсет підтримує оперативну пам'ять LPDDR4X та LPDDR5. Протестований пристрій мав 6 ГБ, однак у виданні припускають, що це лише один з кількох варіантів. Так, A16 5G мав конфігурації з 4 ГБ, 6 ГБ та 8 ГБ. Чіп може обробляти дисплеї 1080p+ з частотою оновлення до 120 Гц, хоча попередні моделі A1x підтримували лише 90 Гц.

Автори також звернули увагу на те, що Samsung Galaxy A17 вийде на Android 15 (One UI 7). При цьому, смартфон, ймовірно, буде анонсовано ближче до кінця року, коли багато Samsung Galaxy вже працюватимуть на One UI 8.

Результати тестування Samsung Galaxy A17 5G

Нагадаємо, смартфон Redmi 15C може отримати потужний акумулятор 6000 мАг та екран діагоналлю близько 6,9 дюйма, який є трохи більшим, ніж у низки його топових сучасників.

Фокус також повідомляв, що Google скоро представить у Нью-Йорку нові продукти лінійки Pixel, включно з лінійкою смартфонів Pixel 10.