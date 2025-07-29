Який телефон купити у 2025 році: експерти назвали найкращі моделі Android та iOS (фото)

Команда експертів протестувала топові смартфони 2025 року та назвала найкращі моделі від Apple, Samsung, Google та Asus.

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Список найкращих телефонів 2025 року опублікував портал Tom's Guide. Серед них — флагмани з найвищими характеристиками, смартфони з хорошими камерами та акумуляторами, розкладні телефони та бюджетні моделі.

Найкращий iPhone: iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Фото: tomsguide.com

iPhone 16 Pro отримав потужний чіпсет Apple A19 Pro, 6,3-дюймовий дисплей та підтримує нові функції Apple Intelligence, які компанія впроваджувала у свої телефони протягом останніх дев'яти місяців. Він коштує дешевше, ніж 6,9-дюймовий iPhone 16 Pro Max, проте пропонує аналогічний функціонал.

Щодо камери, смартфон використовує функцію 5-кратного оптичного зуму. Покращення як надширококутної, так і основної камер допомагають створювати яскраві та деталізовані зображення. Нова кнопка керування камерою перетворює камеру на інструмент пошуку прямо під рукою, а функція міксування аудіо може безперешкодно видаляти фоновий шум з відео.

"Коротше кажучи, найкращі характеристики iPhone дуже добре продемонстровані в iPhone 16 Pro", — зазначили у виданні.

Найкращий телефон на Android: Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9 Pro Фото: tomsguide.com

Статус найкращого смартфона Android отримав 6,3-дюймовий Google Pixel 9 Pro. Цей телефон вийшов майже рік тому, проте все ще може похвалитися яскравим дисплеєм Super Actua, а також пристойним часом роботи від батареї.

Три камери забезпечують високу якість фото, а такі можливості, як Pixel Screenshots та Gemini Live, можуть виявитися особливо корисними для шанувальників чат-ботів. Попри те, що Google Pixel 9 Pro менш потужний чіпсет Tensor G4, експерти вважають, що його загальні характеристики все ще важко перевершити.

Телефон з найкращою камерою: Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra Фото: tomsguide.com

Як зазначають у виданні, статус смартфона з найкращою камерою потребує не лише високих характеристик обробки пікселів, а й відповідного програмного забезпечення. На думку експертів, таким телефоном є Samsung Galaxy S25 Ultra з основною камерою на 200 МП.

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Перш за все, завдяки чотирьом камерам цей смартфон може знімати все, що завгодно — від пейзажів вдалині до крупного плану. Автори огляду також порівняли його 10-мегапіксельну телекамеру з 3-кратним оптичним зумом і 50-мегапіксельну телекамеру з 5-кратним оптичним зумом з iPhone 16 Pro Max у порівнянні з зумом, зазначивши, що Samsung показав себе краще.

Samsung Galaxy S25 Ultra також можна вважати найкращим камерофоном завдяки кількості режимів і функцій, які пропонує його застосунок камери. Там можна знайти низку ручних режимів та безліч інших корисних функцій.

Найкращий телефон зі ШІ: Google Pixel 9

Google Pixel 9 Фото: tomsguide.com

Експерти вважають, що Google може похизуватися найкращими функціями штучного інтелекту серед усіх виробників смартфонів. Зокрема вони виділили Google Pixel 9 з чіпсетом Tensor.

Як зазначають у виданні, усі телефони Google Pixel 9 підтримують однакові ШІ-функції, а це означає, що стандартний Pixel 9 має такі ж можливості, як і преміум-Pixel 9 Pro XL. Оскільки Pixel 9 коштує менше, ніж Pro XL, оглядачі вважають його найкращим вибором для тих, хто хлче отримати передові функції штучного інтелекту, не витрачаючи при цьому багато грошей.

"Якщо ви шукаєте телефон, який може перекладати текст іншими мовами на льоту, узагальнювати записи та нотатки, а також використовувати можливості Gemini для виконання повсякденних завдань, Pixel 9 практично неможливо перевершити", — наголосили автори.

Найкращий складаний телефон: Samsung Galaxy Z Flip 7

Samsung Galaxy Z Flip 7 Фото: tomsguide.com

В порівнянні з попередніми розкладними смартфонами Samsung, Galaxy Z Flip 7 отримав більший дисплей Flex Window, довший час роботи від акумулятора, багатомодальні функції штучного інтелекту та підтримку Samsung DeX. Новий дизайн Armor FlexHinge також міцніший і плавніший, ніж раніше.

Новий мультимодальний інтерфейс Gemini Live у поєднанні з камерою та дисплеєм Flex Window дозволяє ставити голосові запитання про те, що ви бачите, а функція Samsung DeX надає телефону можливості роботи з настільним персональним комп'ютером.

Ще одна перевага Samsung Galaxy Z Flip 7 — висока якість фото. Його новий процесор ProVisual Engine покращує фотографії, щоб виділити більше деталей, а різні режими Flex Modes дозволяють контент-мейкерам використовувати камеру без рук, що робить його ідеальним телефоном для блогерів.

Найкращий дизайн телефону: Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Fold 7 Фото: tomsguide.com

За словами експертів, дизайн Galaxy Z Fold 7 розв'язує давню проблему складаних телефонів — їх габаритність. Z Fold 7 набагато тонший і легший за свого попередника. Він важть всього 212 грамів та має товщину лише 4,2 мм у розкладеному вигляді.

"Часом ви можете забути, що тримаєте в руках складаний пристрій", — зазначили у виданні.

За даними порталу, це рішення було впроваджено без шкоди для довговічності смартфона завдяки міцнішому склу дисплея, нещодавно посиленому шарніру та титановій решітці.

Телефон з найкращою батареєю: Asus ROG Phone 9 Pro

Asus ROG Phone 9 Pro Фото: tomsguide.com

За результатами тестувань Asus ROG Phone 9 Pro перевершив всіх конкурентів за часом роботи від акумулятора. Телефон пропрацював 20 годин 34 хвилини в спеціальному тесті TG, при цьому дисплей телефону був налаштований на адаптивну частоту оновлення.

Це стало можливо завдяки потужному акумулятору місткістю 5800 мАг та ефективному керуванню живленням, яке забезпечує чіп Snapdragon 8 Elite. Окрім довгої автономної роботи Asus ROG Phone 9 Pro вирізняється швидкою зарядкою. Під час тестувань телефон заражався від 0% до 74% лише за тридцять хвилин.

"Якщо врахувати все це разом, то легко зрозуміти, чому ROG Phone 9 Pro отримує приз за тривалість роботи від акумулятора", — наголосили автори.

Найкращий бюджетний телефон: Google Pixel 9a

Google Pixel 9a Фото: tomsguide.com

Смартфон Google Pixel 9a зберігає початкову ціну свого попередника, однак може запропонувати користувачу низку переваг. Цей телефон на чипі Tensor G4 дозволяє використовувати Gemini Live, створювати зображення за допомогою текстових підказок та отримувати доступ до повного спектра інтелектуальних інструментів редагування фотографій.

Хоча Pixel 9a не має суттєвих змін у камері порівняно з попередником, експерти вважають, що він видає кращі фотографії, ніж iPhone 16e. Також є хороші можливості для астрофотографії

"Google давно довів, що низька ціна на телефон не обов'язково означає велику шкоду функціональності. Pixel 9a ще раз це підтверджує", — підсумували у виданні.

Нагадаємо в мережі з'явилися результати тестування бюджетного смартфона Samsung Galaxy A17 5G, поки що не анонсованого виробником.